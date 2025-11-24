Luis Miguel Rocha, secretario del sindicato Jupol en Asturias: "En 2024 hubo casi 17.000 agresiones a agentes, y creemos que este año serán más"

¿Notan un problema de seguridad en su trabajo?

El problema cada día es más gordo. El año pasado hubo 17.000 atentados contra la autoridad en España, y creemos que este año la cifra subirá. Es una barbaridad. Lo peor de todo es que no se quedan en simples agresiones, sino que escalan más. El problema es que, al no haber casi consecuencias penales, hace que las personas las sigan cometiendo y no tengan ningún miedo de aumentar la violencia. Así vemos lo que pasó hace unos días en Madrid a los que a varios compañeros fuera de servicio los reconocieron como policías y no tuvieron problemas en atacarles.

¿En Asturias y Gijón cómo se está?

No tenemos esos datos, pero ya le digo que son elevados. Es rara la semana que no haya dos o tres casos.

¿Cómo son esas agresiones?

Suele ser gente que te quiere agredir para evitar una detención o simplemente una intervención. Los casos con armas blancas en Gijón por ahora son poco frecuentes, pero existen.

Hubo un caso de un compañero gijonés al que agredieron en Oviedo para evitar una agresión a una mujer estando fuera de servicio.

Sí, así es. Me gustaría resaltar que la mujer se encontraba claramente bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. La agresión sexual, es decir, los tocamientos, eran por parte de dos hombres que se quisieron llevar a la chica. Fue en ese momento cuando el compañero se identificó como policía para hablar con ella y saber si eso era consentido. Luego, fue agredido por cuatro o cinco personas...puso en riesgo su vida y evitó un desenlace mucho peor para la chica.

¿Sienten apoyo?

Desgraciadamente, no. Ni por parte del gobierno ni por parte de las jefaturas. Sin ir más lejos a este compañero del que hablamos le van a proponer para una medalla que dan por trayectoria o por un tema en el que no haya corrido riesgo su vida. Es muy decepcionante.

Hace poco se detuvo a varios integrantes de una banda de narcos dominicanos que abrió fuego contra los Geos. ¿Qué pasaría si los para un "zeta" común?

Gracias a Dios en ese caso no pasó nada porque eran los GEOS. Están especializados y se entrenan para ello. Lo que sucede es que dentro de la Policía Nacional no hay formación continua y el plan de tiro, por poner un ejemplo, está obsoleto. La única formación que hay es la que ofrecemos en los sindicatos y la que se pagan de su bolsillo los compañeros. Nunca sabríamos qué hubiera pasado, pero sí le garantizo que no hubiésemos dudado en actuar. Lo mejor que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el material humano.

La delincuencia, sin embargo sí entrena.

Claro. La delincuencia no es la que había en los años ochenta. Está mucho más especializada y entrenada. Muchos delincuentes practican deportes de contacto y hay armas de fuego y machetes. También, en Gijón.

¿Hay falta de medios?

Rotundamente sí. Aunque se ha mejorado, no es suficiente. Tenemos la táser, que está bien pero no es la panacea. No te solucionan mucho con un individuo que lleva un arma blanca y no te digo ya un arma de fuego. Además, da fallos dependiendo de la ropa. Por otro lado, están los chalecos, que te pueden parar una 9mm parabellum, pero no una munición de un AK-47. Se han podido ver descargas de droga a plena luz del día con varias personas llevando kalashnikovs. Ni los vehículos que tenemos son blindados, ni los chalecos son aptos para esa munición. A parte de que no todos los policías tiene un chaleco.

Prosiga.

Tenemos que evolucionar a la vez que la delincuencia. Y eso, desgraciadamente, no ocurre. Siempre vamos un paso por detrás y eso puede costar vidas, como pasó con los compañeros guardias civiles de Barbate, Miguel Ángel y David.

¿Se sienten entonces muy desprotegidos?

Totalmente. Mira, recuerdo a varios policías de Vallecas. Les entró una llamada de que había una persona con un cuchillo jamonero que quería matar a la madre. Era un paciente psiquiátrico. Cuando llegan, se abalanzó sobre ellos con el cuchillo y los compañeros lo abaten. Esos policías estuvieron tres años imputados. Imagine tres años de infierno donde no sabes si vas a perder tu empleo o vas a ir a la cárcel por realizar tu trabajo, por salvar a una persona. Salieron absueltos, pero durante tres años vivieron un infierno.

A la próxima se lo pensarán.

No sé si en ese caso concreto se lo pensarán. Esto al final es un trabajo muy vocacional. Pero seguramente sí habrá alguien que no quiera asumir ese peaje. Quien lo sufre es el ciudadano.

En El Coto pasó algo parecido, aunque sin víctimas. ¿Es muy común?

En esa ocasión hubo suerte y gracias a los dos compañeros que intervinieron la cosa no fue a mayores aunque, recordemos, uno de los agentes sufrió varios cortes en la cara. Desgraciadamente, en Gijón y en Asturias hay muchos problemas de salud mental. Muchas intervenciones con Samur por tentativas autolíticas o por personas muy agresivas. Creemos que hay un problema grande desde hace mucho tiempo.

¿Qué reclaman?

Formación continua, medios y una garantía jurídica que, en caso de utilizar un arma de fuego, no convierta nuestra vida en un calvario judicial. Creemos que los magistrados y fiscales que traten estos casos deberían tener una cierta especialización en uso de armas de fuego, estrés de combate y regla de Tueller.

¿Cómo está lo de la profesión de riesgo?

Se ha conseguido gracias a los servicios jurídicos de Jupol que los policías que están en régimen de la Seguridad Social sean considerados profesión de riesgo como ya lo son nuestros hermanos de las policías locales o autonómicas. La Guardia Civil tampoco está considerada profesión de riesgo. Insisto: eso se consiguió en los tribunales gracias a una sentencia histórica de Jupol. Ahora, se puede dar el caso de que en un mismo vehículo vayan dos compañeros y que uno sea profesión de riesgo y otro no porque los agentes que son de regimen de clases pasivas no tienen reconocida la profesión de riesgo. Es lamentable.