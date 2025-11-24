Macrocita con las entidades sociales para debatir sobre el traslado del albergue Covagonda

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, reunirá este miercoles a las 21 entidades que conforman la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) dentro del cronograma de reuniones abierto para, se explica desde el Ayuntamiento, «encontrar una vía de acuerdo y de garantías para el traslado temporal de los usuarios del Albergue mientras dure la reforma integral del edificio» cuyo inicio está previsto para el mes de abril.

Hay que recordar que la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside el edil Guzmán Pendás, cerró un acuerdo con el Albergue Covadonga y el Hogar de San José para trasladar a El Natahoyo a los usuarios del alojamiento temporal del albergue, unas sesenta personas. La decisión generó una protesta en el barrio cuya mayor visibilización fue el escrache que se le hizo a la regidora tras la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar.

A partir de ese momento, Moriyón asumió en primer persona buscar una solución de consenso. Y en esa solución va a tener un papel protagonista la REDIA. «Resulta evidente colocar a la REDIA en el centro de la solución y darle un papel protagonista en el proceso. Gijón es una ciudad que cuenta con recursos diferenciales a la hora de combatir el sinhogarismo y es importante aprovecharlos”, afirma Carmen Moriyón.

Desde que la regidora se hiciera cargo de este proceso, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones tanto con los vecinos de Poniente como con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) a fin de conocer su punto de vista sobre la situación. En este sentido, la Alcaldesa también se reunirá en los próximos días con la asociación de vecinos de El Natahoyo.