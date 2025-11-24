El paseo de Naval roza su final de obra con la apertura del acceso por Palafox

Aunque sin cesar de trabajar en la adecuación del espacio de paseo a pie de mar y sin dejar de ver entrar maquinaria y personal por el acceso más cercano al Tallerón, el foco de la actuación en marcha sobre el suelo de Naval Gijón se trasladará en los próximos días a la calle Palafox para acondicionar el segundo gran acceso al nuevo ámbito de uso público en El Natahoyo. Uno de los trabajos finales para un proyecto que los vecinos de El Natahoyo esperan casi como un regalo de Navidad.

El trabajo sobre ese segundo acceso no solo supone eliminar el portón que ahora cierra el paso hacia el mar. También supone adecuar una calle que durante años ejerció de simple zona de aparcamiento y que ahora asume un papel protagonista en la trama urbana de El Natahoyo desde una perspectiva doble: como vía de entrada al suelo recuperado de Naval y como pieza del proceso de reurbanización realizado en esa parte del barrio a partir de la recuperación de la capilla de San Esteban del Mar.

La previsión que se tiene en la concejalía de Infraestructuras, que encabeza el edil forista Gilberto Villoria, es que en estos días se deslinde el arcén con bolardos para ejecutar la obra que ordenará el tránsito por la zona de la izquierda habilitándolo como parte del paseo. La operativa incluye retirar el portón existente con el objetivo de generar una entrada más limpia al paseo y conseguir una integración completa entre el recuperado espacio litoral y la trama urbana consolidada de El Natahoyo. Así, quien quiera darse un paseo mirando al mar por ese espacio ocupado antes por el astillero Naval Gijón y que formará parte del gran proyecto urbanístico y empresarial denominado Naval Azul podrá entrar tanto por Travesía del Mar como por la calle Palafox.

La previsión es que el total de la obra de adecuación provisional del paseo marítimo de Naval esté finiquitada el próximo 15 de diciembre. A partir de entonces no solo será accesible a todos los vecinos de la zona y quienes la quieran pasear o sentarse en alguno de los bancos que allí se van a instalar.

Movimientos de tierra en la zona del futuro paseo de Naval Azul. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Un espacio singular para disfrutar de la Navidad

También se convertirá en un espacio de referencia para quienes quieran disfrutar de la decoración navideña, ya que en el paseo se ubicarán elementos singulares dentro del montaje de iluminación festiva encargado por el Ayuntamiento. Quien acceda por Palafox tendrá la posibilidad de disfrutar de parte de esa iluminación nada más traspasar el área de acceso.

Aunque la Navidad en la calle Palafox no va a esperar ni por el fin de las obras de Naval Gijón ni por la iluminación que paga el Ayuntamiento. La recién recuperada capilla de San Esteban del Mar se estrena como espacio cultural acogiendo uno de los montajes de la Asociación Belenista de Gijón. En la capilla estará desde el 10 de diciembre y hasta el siete de enero el denominado "Pesebre de los mares".

Un belén llamativo, y no solo porque tendrá de largo unos siete metros. También porque su diseño incorpora la historia de El Natahoyo y de la propia capilla con guiños a los astilleros que funcionaron durante décadas en ese entorno y a la recepción en San Esteban del Mar en 1815 de los restos de Gaspar Melchor de Jovellanos en su camino hacia Cimavilla.