El paseo de Naval roza su final de obra con la apertura del acceso por Palafox
La retirada del portón y la ejecución de la acera que parte de la capilla de San Esteban del Mar permitirán integrar el nuevo espacio en la trama de El Natahoyo
Aunque sin cesar de trabajar en la adecuación del espacio de paseo a pie de mar y sin dejar de ver entrar maquinaria y personal por el acceso más cercano al Tallerón, el foco de la actuación en marcha sobre el suelo de Naval Gijón se trasladará en los próximos días a la calle Palafox para acondicionar el segundo gran acceso al nuevo ámbito de uso público en El Natahoyo. Uno de los trabajos finales para un proyecto que los vecinos de El Natahoyo esperan casi como un regalo de Navidad.
El trabajo sobre ese segundo acceso no solo supone eliminar el portón que ahora cierra el paso hacia el mar. También supone adecuar una calle que durante años ejerció de simple zona de aparcamiento y que ahora asume un papel protagonista en la trama urbana de El Natahoyo desde una perspectiva doble: como vía de entrada al suelo recuperado de Naval y como pieza del proceso de reurbanización realizado en esa parte del barrio a partir de la recuperación de la capilla de San Esteban del Mar.
La previsión que se tiene en la concejalía de Infraestructuras, que encabeza el edil forista Gilberto Villoria, es que en estos días se deslinde el arcén con bolardos para ejecutar la obra que ordenará el tránsito por la zona de la izquierda habilitándolo como parte del paseo. La operativa incluye retirar el portón existente con el objetivo de generar una entrada más limpia al paseo y conseguir una integración completa entre el recuperado espacio litoral y la trama urbana consolidada de El Natahoyo. Así, quien quiera darse un paseo mirando al mar por ese espacio ocupado antes por el astillero Naval Gijón y que formará parte del gran proyecto urbanístico y empresarial denominado Naval Azul podrá entrar tanto por Travesía del Mar como por la calle Palafox.
La previsión es que el total de la obra de adecuación provisional del paseo marítimo de Naval esté finiquitada el próximo 15 de diciembre. A partir de entonces no solo será accesible a todos los vecinos de la zona y quienes la quieran pasear o sentarse en alguno de los bancos que allí se van a instalar.
Un espacio singular para disfrutar de la Navidad
También se convertirá en un espacio de referencia para quienes quieran disfrutar de la decoración navideña, ya que en el paseo se ubicarán elementos singulares dentro del montaje de iluminación festiva encargado por el Ayuntamiento. Quien acceda por Palafox tendrá la posibilidad de disfrutar de parte de esa iluminación nada más traspasar el área de acceso.
Aunque la Navidad en la calle Palafox no va a esperar ni por el fin de las obras de Naval Gijón ni por la iluminación que paga el Ayuntamiento. La recién recuperada capilla de San Esteban del Mar se estrena como espacio cultural acogiendo uno de los montajes de la Asociación Belenista de Gijón. En la capilla estará desde el 10 de diciembre y hasta el siete de enero el denominado "Pesebre de los mares".
Un belén llamativo, y no solo porque tendrá de largo unos siete metros. También porque su diseño incorpora la historia de El Natahoyo y de la propia capilla con guiños a los astilleros que funcionaron durante décadas en ese entorno y a la recepción en San Esteban del Mar en 1815 de los restos de Gaspar Melchor de Jovellanos en su camino hacia Cimavilla.
Un paseo abierto al mar y a los vecinos
- Hacer un paseo. La adecuación provisional de este suelo tiene como objetivo abrir el espacio al disfrute ciudadano como zona de paseo mientras se desarrolla el proceso, que durará años, de generación del polo productivo de economía azul que definió el Plan General de Ordenación (PGO) para el ámbito que ocupara el astillero Naval Gijón.
- El suelo comprado al Puerto. Esta adecuación es posible ya que el Ayuntamiento se hizo con la titularidad de esa parte del terreno del astillero comprándola a la Autoridad Portuaria de Gijón. Una compra por 4,6 millones de 35.000 metros cuadrados que incluía la cesión gratuita por parte del Puerto de los 3.000 metros cuadrados de la franja pegada al mar. La operación acabó en un tenso enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la nueva dirección del Puerto.
- Dos accesos y mucha zona verde. La obra en marcha, que arrancó en julio, la está ejecutando Alvargonzález con un presupuesto global de unos 800.000 euros. Se generarán más de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes en un espacio con accesos por Palafox y Travesía del Mar.
