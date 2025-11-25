Moriyón se apoya en la REDIA para dar una solución al traslado del albergue

La veintena de organizaciones sociales sobre las que se articulan los servicios de atención a personas sin hogar en Gijón a través de la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) tendrán un papel protagonista en la búsqueda de una solución al polémico traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga. Un traslado obligado por las obras de reforma integral del edificio, que durarán unos dos años y cuyo inicio esta previsto para el próximo mes de abril.

Ese protagonismo de la REDIA lo reivindicaba ayer de manera directa la propia Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, al tiempo que anunciaba que presidirá este miércoles una reunión con representantes de las 21 entidades que conforman la red, que fue creada en 2010 y que está bajo la coordinación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

"Resulta evidente colocar a la REDIA en el centro de la solución y darle un papel protagonista en el proceso. Gijón es una ciudad que cuenta con recursos diferenciales a la hora de combatir el sinhogarismo y es importante aprovecharlos", concretó Moriyón.

Hay que recordar que la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside el edil popular Guzmán Pendás, alcanzó hace semanas un acuerdo para trasladar al Hogar de San José y un piso del entorno, en el barrio de El Natahoyo, a las alrededor de sesenta personas que utilizan el servicio de alojamiento temporal del Albergue Covadonga y al equipo de profesionales que trabajan en su reinserción social y laboral. La decisión generó una protesta en el barrio cuya mayor visibilización fue el escrache que se le hizo a la regidora tras la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar.

Más reuniones vecinales

A partir de ese momento, Moriyón anunció que asumía en primera persona la responsabilidad de buscar una solución de consenso e inició una ronda de reuniones. Las primeras con la asociación "Pando" de Poniente, que lidera el rechazo vecinal al traslado a El Natahoyo, y con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). En cartera hay también una reunión con la asociación vecinal de El Natahoyo.

Al anuncio de la reunión de la REDIA publicitado desde el Ayuntamiento con una nota siguió otro emitido desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Para su presidente, el edil popular Guzmán Pendás, "esta reunión es una oportunidad para sumar propuestas, escuchar de nuevo a la REDIA y avanzar en soluciones compartidas". Aseguró Pendás que desde la Fundación "vamos a trabajar de manera coordinada con Alcaldía y con las entidades para garantizar un traslado con las máximas garantías, pensando siempre en las personas y en la convivencia en los barrios".