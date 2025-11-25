El Puerto estrecha lazos con los vecinos en plena lucha por los accesos a El Musel

La urgencia, por motivos de salud pública, de buscar una alternativa al paso por La Calzada de los camiones que van al Puerto, la preocupación por la transformación del espacio portuario en un área industrial con presencia de actividades que pueden generar peligro para la ciudadanía y la necesidad de que El Musel tenga canales de información abiertos hacia los vecinos de Gijón, y sobre todo hacia los vecinos de la zona Oeste, fueron algunos de los temas que la Federación de asociaciones vecinales (FAV) llevó a su encuentro de ayer con directivos de la Autoridad Portuaria gijonesa.

Una reunión donde el Puerto estuvo representado por su presidenta, Nieves Roqueñí; su director, José Luis Barettino, y su responsable de relaciones institucionales, José Luis García. Y a la que el presidente de la FAV, Manuel Cañete, acudió junto a José Luis Peón, Josefina Pastur, Charo Blanco y Juan Pablo Franco, todos de asociaciones de la zona Oeste.

En lo que tiene que ver con los accesos, el Puerto asegura que "colabora y colaborará con las administraciones implicadas en la búsqueda del objetivo compartido con la FAV de disponer de unos nuevos accesos al Musel, entendiendo que la opción de los túneles de Aboño es la más adecuada". La búsqueda de un compromiso efectivo de las administraciones con una alternativa al fallido vial de Jove es uno de los mayores intereses que tiene ahora mismo el movimiento vecinal gijonés. Y motivo tanto de reuniones como de movilizaciones en la calle.

"Nos han dicho que ellos sugieren a los camiones que utilicen otra vía y no Príncipe de Asturias pero ya no es solo los miles de camiones que pasan. También son los que pasarán con la llegada de nuevas empresas al Puerto y que muchos de los que están pasando llevan mercancías peligrosas", denunció Cañete para quien el puerto de Gijón se ha convertido en una "bomba de relojería con la regasificadora, el proyecto de Umicore, baterías... y sin que los vecinos o el propio hospital de Jove que está al lado sepan que hay que hacer en caso de una emergencia. La verdad es que estamos preocupados".

Desde la FAV también se temen las consecuencias medioambientales de la implantación de estas empresas. En ese sentido desde el Puerto se dio un mensaje de tranquilidad a los vecinos dejando claro que todas esas firmas cumplen los requisitos legales obligados y que el Puerto les exigirá "todas las garantías para minimizar los posibles impactos ambientales negativos".

Otro de los compromisos de Roqueñí y su equipo con los vecinos es que se mantendrán contactos periódicos para informarles de los proyectos e iniciativas que vayan surgiendo. "Tenemos un compromiso firme de transparencia y colaboración con la ciudadanía de Gijón", remató Roqueñí, que defendió una buena convivencia, sobre todo con los vecinos del Oeste.

La representación vecinal también mostró su interés en que la Autoridad Portuaria amplíe sus esfuerzos inversores en la ciudad. "Y eso no es hacer una pasarela cuando las baldosas de los Jardines de la Reina están todas levantadas", concretó Cañete.