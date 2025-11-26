"No vamos a callar ante el intento de generar miedo": la respuesta de Mar de Niebla tras sufrir un acto vandálico

“Frente a la violencia respondemos con más comunidad, más solidaridad y más diálogo.” Ese es el mensaje que colgaban hoy en sus redes el equipo de Mar de Niebla tras denunciar que alguien había prendido fuego en una de las puertas de acceso a la sede de la entidad en La Calzada. El acto vandálico ha sido denunciado y se está investigando por si se trata de un hecho puntual o es un acto de odio. "Queremos expresar con firmeza que no vamos a callar ante la violencia ni el intento de generar miedo.Somos una organización que trabaja por la participación, la convivencia y el desarrollo comunitario y creemos que la respuesta frente a estas acciones debe ser más comunidad, más solidaridad y más diálogo. Mar de Niebla seguirá trabajando con más fuerza que nunca para construir espacios seguros, inclusivos y de bienestar para todas las personas", ha sido la respuesta de la entidad social.

Campaña por el sinhogarismo

Por otro lado, Mar de Niebla impulsa una nueva campaña de sensibilización sobre el sinhogarismo. Sensiblizar a la población sobre el problema y conseguir que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 instaure de manera oficial un Día Nacional del Sinhogarismo son los objetivo de la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla con su nueva campaña de sensibilización sobre sinhogarismo. "La Sinfonía del Sinhogarismo. 1º Movimiento: Los Paisajes" es el título del video que da soporte a esta campaña y que se podrá ver en las redes sociales de la entidad con sede en La Calzada a partir del próximo viernes.

La campaña de Mar de Niebla parte de la premis de que en Gijón hay dos tipos de paisajes: " los que disfrutamos todas las personas y en los que sobreviven algunas otras". La campaña quiere ser un primer paso para "visibilizar una realidad invisible y sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones tan graves como el hecho de que un número, cada vez más alto de personas en situación de sinhogarismo, coexisten con nosotros y nosotras e en nuestros barrios, sin que seamos conscientes de ello". Por eso, Mar de Niebla se fija en cajeros, parques, naves abandonados... para mostrar esos paisajes donde hay personas que viven sin que nadie se fije en ellas".

Imagen de la campaña del sinhogarismo / Lne

La campaña promoverá a través de este vídeo una recogida de firmas masiva a través de la web change.org con el doble objetivo sensibilizar sobre todas estas cuestiones y solicitar a través de los cauces oficiales, en el futuro, un Día Nacional del Sinhogarismo.