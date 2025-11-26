Las entidades sociales de Gijón asumirán el traslado de usuarios del Albergue Covadonga: no habrá realojo en el Hogar de San José
"Damos por cerrado un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad", señala la Alcaldesa
No habrá realojo de usuarios del Albergue Covadonga en el Hogar de San José. El gobierno local y la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) han acordado esta tarde "que sean las entidades sociales las que asuman las necesidades temporales derivadas de las obras de reforma del Albergue Covadonga". "Lo harán a través de un proceso para el que se descarta el Hogar de San José como destino de los usuarios, y que estará liderado por un equipo técnico creado expresamente para este propósito", añade el Ayuntamiento.
"Damos por cerrado un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad", señaló la Alcaldesa tras la reunión, que se celebró en el salón de recepciones. "A la hora de alcanzar este acuerdo, hemos ponderado una solución que proteja a los usuarios del Albergue y garantice la atención que merecen como vecinos de Gijón", añadió la Regidora.
Durante el transcurso de la reunión celebrada esta tarde también se ha leído un comunicado acordado entre las entidades sobre el Albergue Covadonga en el que piden defender "la dignidad y los derechos humanos frente al odio y a la aporofobia”. "Cuando la ciudad lo pide, sus entidades siempre están a la altura de las circunstancias”, destacó Moriyón.
Suscríbete para seguir leyendo
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve
- Detectado un foco de gripe aviar en el parque Isabel la Católica de Gijón: este es el origen y puede haber tres casos más
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo