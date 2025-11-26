Las entidades sociales de Gijón asumirán el traslado de usuarios del Albergue Covadonga: no habrá realojo en el Hogar de San José

No habrá realojo de usuarios del Albergue Covadonga en el Hogar de San José. El gobierno local y la Red de Entidades de Inclusión Activa (REDIA) han acordado esta tarde "que sean las entidades sociales las que asuman las necesidades temporales derivadas de las obras de reforma del Albergue Covadonga". "Lo harán a través de un proceso para el que se descarta el Hogar de San José como destino de los usuarios, y que estará liderado por un equipo técnico creado expresamente para este propósito", añade el Ayuntamiento.

"Damos por cerrado un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad", señaló la Alcaldesa tras la reunión, que se celebró en el salón de recepciones. "A la hora de alcanzar este acuerdo, hemos ponderado una solución que proteja a los usuarios del Albergue y garantice la atención que merecen como vecinos de Gijón", añadió la Regidora.

Durante el transcurso de la reunión celebrada esta tarde también se ha leído un comunicado acordado entre las entidades sobre el Albergue Covadonga en el que piden defender "la dignidad y los derechos humanos frente al odio y a la aporofobia”. "Cuando la ciudad lo pide, sus entidades siempre están a la altura de las circunstancias”, destacó Moriyón.