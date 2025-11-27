Marprin invierte 2 millones en su quinta grúa en El Musel

El principal muelle de la ampliación de El Musel, el Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte), suma una sexta grúa automóvil, después de la que acaba de posicionar Marítima del Principado (Marprin), una Liebherr LHM 400 que transportó por piezas hasta Gijón y que ya ha acabado de montar. Marprin ha invertido dos millones de euros en la adquisición de esta grúa.

La previsión es que se estrene ya la próxima semana, con la estiba de entre 3.000 y 4.000 toneladas de graneles sólidos. La grúa puede trabajar tanto con graneles sólidos como con carga general, con una capacidad máxima de elevación de 104 toneladas en el caso de carga general y de 55 toneladas de graneles (al tener en cuenta el peso de la cuchara). Tiene un alcance de 48 metros. En cuanto a la manipulación de graneles sólidos, tiene un rendimiento de hasta 1.200 toneladas a la hora.

Esta grúa de Marprin se suma a las cinco hasta ahora operativas en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo; una de Bergé y cuatro de Ership-Alvargonzález. Existe una grúa más en el mismo muelle de Ership, pero que quedó fuera de servicio desde hace tiempo. Aunque también pueden operar con todo tipo de mercancías, el trabajo fundamental de esas otras tres grúas que operan en el Muelle Norte, también es la carga y descarga de graneles sólidos.

Con su nueva grúa en la ampliación, Marprin suma su quinta grúa en El Musel. Tiene otras dos grúas automóviles en el Muelle Ingeniero Olano. También dos grúas de pico de pato, una en ese mismo muelle. Su segunda grúa de pico de pato está en el segundo espigón, tras haber adquirido en 2023 la grúa que anteriormente había operado Cargas y Estibas Portuarias.

Con la que ahora acaba de comprar por dos millones de Euros, Marprin vuelve a operar en la ampliación de El Musel, que abandonó en 2021, trasladando las dos grúas que entonces tenía allí. Una de ellas se la llevó para el Muelle Olano y la otra –que fue la mayor grúa que operó en El Musel, con una capacidad de elevación de 144 toneladas a gancho– se trasladó al puerto de Bilbao, a un muelle en el que opera el grupo Toro y Betolaza, al que está ligado accionarialmente Marprin.

Con posterioridad a aquel traslado, en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo llegaron dos nuevas grúas de Ership, en los años en los que se realizaron operaciones por el mismo para Glencore y Vitol Group. Volvía así a haber cinco grúas activas en el Muelle Norte.

Ahora esa cifra se supera con el paso dado por Marprin y el posicionamiento de su nueva grúa en el mayor muelle de la ampliación de El Musel, que se produce ante la previsión de la empresa de captar nuevos tráficos.

El Muelle Romualdo Alvargonzález está llamado en el futuro a dedicar la mayor parte de su espacio a acoger proyectos industriales, en concreto una planta química para producir compuestos necesarios para las baterías de los coches eléctricos –que también ocupará la explanada que hay entre ese muelle y la regasificadora– y una planta de fabricación de bases de aerogeneradores marinos. Unos proyectos que no ocuparán la totalidad de los 500.000 metros cuadrados del Muelle Norte, ya que en el mismo permanecerá la concesión que tiene Tudela Veguín para cargar sus productos y también una franja al principio del muelle en la que desde hace años se viene operando fundamentalmente con graneles sólidos, actividad que se va a mantener.