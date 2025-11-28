Centro de Transportes: subida de tarifas y un millón de presupuesto

La aprobación en el Pleno del presupuesto municipal para 2026 no es el punto final en la tramitación de las cuentas para el año que viene de las entidades con participación municipal. El presidente del Centro de Transportes de Gijón, el edil forista de Tráfico Pelayo Barcia, acaba de convocar al consejo de administración de la empresa con sede en Tremañes para presentarles una propuesta de subida de tarifas y previsión de gastos e ingresos para el año que viene. El Centro de Transportes es una sociedad participada a partes iguales por el Principado y el Ayuntamiento. La falta de acuerdo entre ambas partes hace que la entidad esté sin gerente desde que en enero de 2024 fuera cesado Luis Miguel Fernández Romero (IU).

Toca ver si ahora hay acuerdo con la propuesta que presenta Barcia, que plantea un presupuesto de 1.081.000 euros y una subida de las tarifas de entre el 3 y el 3,2% en base al incremento del IPC. Esta subida se justifica con la necesidad de encarar los resultados negativos que acumula la sociedad pese a mantener unos niveles de ocupación del 100% en oficinas y naves y del 80% en el conjunto del parking debido al, se dice en el informe, "notable incremento de los costes operativos especialmente en partidas esenciales como el suministro eléctrico y los servicios de vigilancia".

Urgencia de nuevos accesos

El orden del día del consejo incluye también la necesidad, urgente, de sustituir el actual sistema de control de accesos a los aparcamientos de la instalación para acabar con los fallos que daba el actual sistema pero, sobre todo, para poder dar respuesta a la normativa de la Agencia Tributaria que entrará en vigor el uno de enero en cuanto a exigencia de integridad, trazabilidad y envío automático de información en los sistemas de facturación.