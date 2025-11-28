El Lauredal presume de casa mariñana y la asociación Cilúrnigos solicita que sea su sede: "Ha quedado genial"

El cielo despejado que marcó la jornada de ayer en Gijón invitó a que muchos vecinos de la zona oeste se desplazaran al parque del Lauredal para disfrutar junto a sus familiares y sus mascotas. Tanto los habituales de este espacio verde como los menos asiduos se encontraron con la sorpresa positiva de que la casa mariñana ya lucía a la perfección tras dos meses de obras. "Ha quedado genial", aplaudieron los paseantes, a la espera de conocer para qué usos destinará el Ayuntamiento este renovado inmueble.

Hace años, el edificio era utilizado por la Universidad Popular para ofrecer algunos de sus cursos. Sin embargo, la casa mariñana se dejó de usar por problemas de humedades que terminaron afectando al techo. Hasta el momento, el gobierno local no ha desvelado las actividades que se desarrollarán en el interior de la edificación. Por su parte, los integrantes de la asociación cultural Cilúrnigos aseguraron ayer que van a volver a solicitar que la casa mariñana sea su sede. "Pediremos de nuevo la información. Entendemos que es un sitio propicio para nosotros. Al ser una asociación de El Lauredal, sería perfecto estar ubicados en un espacio público del barrio", remarcó Xurde Lains, presidente de una entidad que llevaría a cabo en la casa mariñana cursos de ajedrez o música, entre otros.

Susana Valdés, ayer, junto a la parte trasera de la casa mariñana. | LUCAS CID

A pesar de no poder acceder al interior, los gijoneses aplaudieron ayer los resultados de la obra realizada en la casa mariñana. "Llama la atención el contraste del blanco y la piedra en la pared. Ha quedado muy bien. Esto le da una mejora imagen al parque y dinamizará el barrio", expresó Tudorina Vraciu, quien acumula tres años como vecina de La Calzada y dos décadas en Gijón. "Este puede ser un sitio que sirva a asociaciones que ofrezcan actividades para niños", destacó Vraciu.

La culminación de las labores en la fachada de la casa mariñana también supuso "una buena noticia" para José Luis Díaz, quien reside en La Calzada pero acostumbra a acercarse a El Lauredal porque su madre está en la residencia del barrio. "A simple vista ha quedado muy bien y ahora habrá que ver qué usos se le da", comentó Díaz, antes de apuntar que este espacio podría ser útil para poner en marcha talleres de lectura, de manualidades o diferentes cursos. "Todo lo que sea cultura para las personas mayores y para los niños será bienvenido", reivindicó.

Óscar González, con su hija, Amaia, y su perro, «Sasha», ayer, junto a la casa mariñana de El Lauredal. / LUCAS CID

Una fachada que convence

Para Susana Valdés, observar la casa mariñana cerrada durante tanto tiempo resultaba "una pena". "Ahora se ve muy bonita y cualquier cosa que hagan vendrá mucho mejor que tener esto parado como había estado", apuntó Valdés.

Todos estos vecinos coincidían a la hora de solicitar que la casa mariñana pueda ser utilizada por asociaciones o entidades que pongan en marcha actividades para los gijoneses. "La clave será que se pueda hacer un uso comunitario y que no sirva solo para unos pocos", argumentó Óscar González. No obstante, añadió que "lo mejor será que escuchen las peticiones de las asociaciones de vecinos, que son los que mejor saben las necesidades que existen en nuestros barrios".