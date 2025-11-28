La Navidad ya ilumina la zona oeste de Gijón: "Tener tantos adornos le da mucha vida a los barrios"

La magia de la Navidad ya se ha apoderado de la zona oeste de Gijón. Al tiempo que una multitud vibraba con el encendido del alumbrado en una abarrotada plaza Mayor, muchas familias y grupos de amigos recorrieron las calles de los barrios del oeste gijonés para conocer los adornos que ya iluminan sus calles, plazas y parques. "Destacan mucho los tonos blancos y dorados y eso está bien porque son los que más llaman la atención", afirmaron los vecinos.

Precisamente, un arco de grandes dimensiones en el que se podía leer "Navidad en La Calzada" lucía desde las 18.30 horas con estos colores para dar la bienvenida a quienes se adentraban en la avenida de la Argentina. "Esta calle siempre queda muy bonita, y algunas otras como la calle Brasil también", comentó María Ramos, mientras observaba el letrero junto a su hija de cuatro años, Mía. "No nos ha dado tiempo de ver mucho, pero lo que hemos visto ha quedado bonito. Está muy bien que las luces de Navidad lleguen a todas las zonas y no se quede solo en el centro", desarrolló esta vecina de La Calzada.

Arcos y árboles

La luminosidad que ha ganado para esta época la avenida de la Argentina también conquistó a Juan Aldana y a su pequeño, Alexander. "Queda perfecta. Y las que han colocado junto al Ateneo también son muy bonitas", indicaron, antes de continuar con su recorrido hacia el centro de la ciudad.

En El Natahoyo, uno de los puntos que ya está repleto de iluminación es el parque del Doctor Eguiburu Banciella. En esta zona verde en la que el año pasado se colocó un paquete de regalo, esta vez hay una especie de puerta con motivos navideños. "Había muchas ganas de que llegaran estos momentos. Ha quedado muy chulo y está bien que haya novedades", expresaron Valeria Hernández y su hija, Dania, a quienes les encanta que en Gijón ya "huele a Navidad".

En su recorrido hacia el centro, a numerosos vecinos de la zona oeste les gustó el aspecto con el que cuenta la plaza de La Habana para esta Navidad. En el centro de este renovado espacio destaca un árbol dorado que llena de luz esta plaza del barrio de Moreda. "Ha quedado muy guapa. Es una buena decisión colocar árboles grandes en otros lugares y no solo en el centro. Tener tantos adornos le da mucha vida a los barrios", ensalzaron Esther González y Javier Antuña.