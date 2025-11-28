El Santa Olaya sigue dando pasos en la seguridad acuática de los más pequeños de Gijón: la tercera edición del "SwimSafe" llega a más colegios y suma el apoyo del Puerto

El Santa Olaya continúa reforzando su proyecto sobre educación y seguridad acuática "SwimSafe". El club de la zona oeste alcanzará en la tercera edición de la iniciativa un nuevo récord de participación al alcanzar más de 1.000 alumnos de entre 7 y 8 años. Asimismo, contará con la participación de la Autoridad Portuaria, que se ha sumado al resto de entidades y administraciones que colaboran. "Este proyecto se puede llevar a cabo gracias a vosotros", señaló esta mañana en la presentación de "SwimSafe" el presidente del Santa Olaya, Gonzalo Méndez.

La formación durante este curso llegará a 53 unidades escolares de 30 colegios de la ciudad. La actividad de la tercera edición ya arrancó a principios de octubre en las aulas de 2.º de primaria de estos centros educativos. Asimismo, hasta once colegios han pasado ya por la piscina del club para recibir información sobre las banderas de las playas, los riesgos que conlleva el mar y las claves de los primeros auxilios.

Por la izquierda, José Luis Barettino, Vidal Gago, Gonzalo Méndez, Sandra Miranda, Jesús Martínez Salvador, Carlos Llaca y José María Landa, esta mañana, en el Santa Olaya. / Juan Plaza

Este viernes fue el turno de las dos unidades escolares de 2.º de Primaria del colegio Juan Pablo II-San Miguel. Sus 52 alumnos lograron salir de las instalaciones del club con sus respectivas insignias de "guardianes del agua". "Es un proyecto que les motiva mucho y que es muy importante para que se vayan soltando en el agua", afirmó Diego Fernández, profesor de Educación Física y tutor de 2.º A. "Al hacerlo a modo de juego, lo hacen muy dinámico y consiguen que aprendan muy bien sobre estas cuestiones tan relevantes", agregó.

La jornada en el Arbeyal, prevista para mayo

La tercera entrega de "SwimSafe" llegará a su fin con una jornada de encuentro en la playa del Arbeyal en la que los pequeños "guardianes del agua" tendrán que llevar a la práctica lo que están aprendiendo. Aunque todavía no hay una fecha concreta para esta cita, el club de la zona oeste espera llevarla a cabo a lo largo del mes de mayo.

En la presentación del proyecto, Gonzalo Méndez incidió en que la finalidad del proyecto es que los niños disfruten del agua "con mayor seguridad" a través de la detección de riesgos y la prevención de ahogamientos. Además, apuntó que "SwimSafe" sirve para promocionar la natación.

Al acto acudieron representantes de las entidades que colaboran con el Santa Olaya. Estuvieron el portavoz del gobierno local y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador; el gerente de la EMA, Vidal Gago; el director general del Puerto de Gijón, José Luis Barettino; el director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento, Carlos Llaca; el director de Veolia en Asturias, José María Landa, y la responsable de relaciones del Corte Inglés, Sandra Miranda. Además de las citadas, también participan en el proyecto el Principado de Asturias, Caja Rural de Asturias y la agencia de seguros Sarasúa.