Última compra para el nuevo paseo de Naval: 120 bancos de granito

Con unos trabajos de adecuación ya avanzados, el entorno de Naval Azul, que abrirá como paseo público antes de fin de año, afronta la que se entiende que será la última licitación pública, esta vez relacionada con la dotación de mobiliario, y que salió ayer a concurso público. Se trata de un encargo valorado en 58.000 euros para que el Ayuntamiento reciba 120 unidades de bancos de granito y sus correspondientes losas del mismo material y que servirán como base a los asientos.

Se señala en los pliegos que ""debido a que se va a generar un nuevo espacio de estancia y paseo para las ciudadanos se entiende necesario la compra de mobiliario urbano acorde a la zona" y que el nuevo entramado de bancos servirá para "delimitar de manera física" el nuevo paseo, además de dar el lógico servicio como zona de descanso.

La licitación mantendrá abierto su plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día cinco y en los pliegos de condiciones se señala a la futura empresa adjudicataria de que el material deberán entregarse en el propio entorno de Naval, en su entrada por Travesía del Mar. La empresa que se haga con el contrato deberá encargarse tanto de la carga y el transporte del mobiliario como de su descarga y colocación en el ámbito. El contrato tendrá una duración de un año, por si surgen modificaciones en las necesidades de compra, y la adjudicataria deberá aportar un "cronograma detallado" de sus previsiones de entrega, que se espera que pueda darse por culminada a corto plazo.

Por lo demás, el entorno de Naval se sigue adecuando para su apertura al público y podrá estrenar pronto sus dos accesos: el de Travesía del Mar, con su muro ya derribado, y Palafox, que se está remodelando y que contará con una acera e iluminación viaria.