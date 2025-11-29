El Principado prevé para 2026 "buenas noticias" con la autopista del mar
"Haremos como con la conectividad aérea para darle un último empujón", apunta el consejero Alejandro Calvo
"No se trata de conseguir una conexión marítima a precio, sino de que ese trabajo que está haciendo el Puerto fructifique y yo creo que a lo largo del próximo año podemos tener buenas noticias". El consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, se refirió ayer así a la posibilidad de recuperar la autopista del mar de Gijón.
El Puerto es quien lidera, dijo y "nuestro papel será, como hacemos con la conectividad aérea, incentivar contratos de conectividad que sean viables porque tienen que ser rentables en origen y que nosotros podamos darle un último empujón", añadió. El consejero también apuntó que la carga de gas licuado como combustible que es posible en Gijón "va a generar una red con otros puertos, como Rotterdam".
