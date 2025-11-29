El Principado prevé para 2026 "buenas noticias" con la autopista del mar

"No se trata de conseguir una conexión marítima a precio, sino de que ese trabajo que está haciendo el Puerto fructifique y yo creo que a lo largo del próximo año podemos tener buenas noticias". El consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, se refirió ayer así a la posibilidad de recuperar la autopista del mar de Gijón.

El Puerto es quien lidera, dijo y "nuestro papel será, como hacemos con la conectividad aérea, incentivar contratos de conectividad que sean viables porque tienen que ser rentables en origen y que nosotros podamos darle un último empujón", añadió. El consejero también apuntó que la carga de gas licuado como combustible que es posible en Gijón "va a generar una red con otros puertos, como Rotterdam".