Sasha Asensio ofrece una conferencia en el Ateneo de La Calzada, en Gijón

El fotógrafo Sasha Asensio ofreció esta mañana en el Ateneo de La Calzada una conferencia organizada por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos.

La cita forma parte de la XXI Muestra de la asociación, "Miraes 2025". En el encuentro, los asistentes y el propio Sasha Asensio han reflexionado sobre fotografía, mirada y narrativa visual.