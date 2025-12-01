El barrio gijonés de Moreda tendrá más luces en La Habana y en su parque infantil

El cambio de luminarias que se realizó en la ciudad entre 2022 y 2023 dejó a los vecinos de Moreda con la sensación de que varias partes del barrio se quedaban a oscuras. Las nuevas farolas, más eficientes y mejor dotadas contra la contaminación acústica, creó sin embargo varios rincones que a juicio de la asociación vecinal se habían vuelto "inseguros", una preocupación que trasladó en varias ocasiones al Ayuntamiento y que, finalmente, le ha dado la razón a los vecinos. Habrá mejoras en Moreda, en principio ya el próximo mes de enero, para incorporar nueva iluminación en la zona de juegos infantiles, la parte trasera del instituto y los soportales de la plaza de La Habana. "Llevábamos tiempo pidiéndolo", se felicita Charo Blanco, presidenta vecinal.

Explica la representante que técnicos del Ayuntamiento visitaron las zonas que la asociación le había indicado con medidores de luz y que ratificaron que la intensidad lumínica era demasiado escasa en todas ellas. Una noticia que para la asociación vecinal era evidente, pero que ahora tiene ya una solución sobre la mesa. "En su momento nos habían dicho que teníamos que esperar a que se instalasen todas las farolas para ver cómo se iban activando, y ya el año pasado nos dijeron que se pasarían por la zona con unos aparatos para medir. Al final se vio que en los sitios que nosotros decíamos no había luz suficiente", explica Blanco.

Por un lado, la zona de juegos infantiles, que era una de las que más preocupaba a los vecinos por la seguridad de lo niños, se iluminará, en principio, con una luminaria en el centro y con cuatro puntos de luz para que de servicio en todas las direcciones. La pista no es muy amplia, así que la asociación entiende que la medida será suficiente. Se reforzará, también, la iluminación en la parte trasera del instituto, el Emilio Alarcos, en la zona que da hacia el parque, con la previsión de colocar varias luminarias más a la red ya existente. "Por ahí también se quedan zonas muy oscuras y no nos parecía seguro ", asegura la presidenta.

La medida que más cambiará la estética del barrio, no obstante, será la solución que se vaya a adoptar en los soportales de la plaza de La Habana, que nunca tuvieron una iluminación interna propia. "Lo que pasaba es que con las farolas de antes, como daban exceso de luz, iluminaban también los portales y no se notaba. Desde que pusieron las nuevas ya nos dimos cuenta y llevábamos mucho tiempo quejándonos", señala la presidenta de la asociación del barrio, que explica que sobre todo por estas fechas, cuando anochece tan pronto, todo este entramado de soportales en forma de "U" en torno a la plaza se quedan casi a oscuras, y más aún cuando los pocos comercios de la zona bajan la persiana y apagan sus escaparates. Explica Blanco que a los residentes de estos inmuebles les preocupaba desde hace tiempo la seguridad de la zona. Y añade que la previsión que le ha trasladado el gobierno es iluminar, también, la parte peatonal del túnel tras la piscina

Se van solventando así las quejas que surgieron en su día con el cambio de luminarias, que, sobre todo al principio de la renovación, cuando se estaba probando el sistema nuevo, generó bastantes dudas entre los vecinos. El Ayuntamiento culminó también a inicios de este mes la que era otra demanda muy sonada en la zona oeste: reforzar la iluminación del parque Julián Besteiro de La Calzada, que se había quedado más oscuro tras su última reforma.