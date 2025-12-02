El derribo de la nave de Flex, en Gijón, terminará a mediados de enero

Aunque la obra está ya bien avanzada, el derribo de la nave de Flex terminará un poco más tarde de lo previsto, el próximo 19 de enero. El visto de bueno de Junta de Gobierno esta mañana formaliza la modificación de esta ejecución subsidiaria, que se encarece también en 108.391 euros, por cuestiones ajenas a los operarios.

Señaló el gobierno local que se trata de una modificación menor, acompañado por un retraso tampoco sustancial (la actuación iba a terminar pasado mañana), y que no afecta a la anunciada operación de compra del solar y su adecuación como aparcamiento mientras se desarrolla el ámbito. Se trata, eso sí, de la segunda ampliación de plazo para finalizar este derribo, que inicialmente iba a terminar en octubre.

El gobierno local ya había señalado que confía en cerrar la operación de compra este mes para elaborar después "un pequeño proyecto de urbanización" que permita adecuar el citado aparcamiento, con la esperanza de iniciar la obra a inicios de año. Si todo va bien, La Calzada tendrá un nuevo espacio de estacionamiento en el primer trimestre del próximo año. Jesús Martínez Salvador señaló esta mañana que estos trámites siguen y "sin novedades".