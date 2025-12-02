El derribo de la nave de Flex, en Gijón, terminará a mediados de enero
La actuación se retrasa algo más de un mes por cuestiones técnicas y ajenas a los operarios
Aunque la obra está ya bien avanzada, el derribo de la nave de Flex terminará un poco más tarde de lo previsto, el próximo 19 de enero. El visto de bueno de Junta de Gobierno esta mañana formaliza la modificación de esta ejecución subsidiaria, que se encarece también en 108.391 euros, por cuestiones ajenas a los operarios.
Señaló el gobierno local que se trata de una modificación menor, acompañado por un retraso tampoco sustancial (la actuación iba a terminar pasado mañana), y que no afecta a la anunciada operación de compra del solar y su adecuación como aparcamiento mientras se desarrolla el ámbito. Se trata, eso sí, de la segunda ampliación de plazo para finalizar este derribo, que inicialmente iba a terminar en octubre.
El gobierno local ya había señalado que confía en cerrar la operación de compra este mes para elaborar después "un pequeño proyecto de urbanización" que permita adecuar el citado aparcamiento, con la esperanza de iniciar la obra a inicios de año. Si todo va bien, La Calzada tendrá un nuevo espacio de estacionamiento en el primer trimestre del próximo año. Jesús Martínez Salvador señaló esta mañana que estos trámites siguen y "sin novedades".
Suscríbete para seguir leyendo
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
- Una batalla de Navidad: la Unión de Comerciantes contra el mercadillo que prepara el Ayuntamiento
- ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
- Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón
- Nace un nuevo festival de música en Gijón: 'Hombres G' cabeza de cartel, entradas y fechas
- Tres obras y siete millones para 'reconfigurar' la imagen del barrio gijonés de El Llano: 'Es una inversión importante y estamos contentos; los vecinos llevaban tiempo esperando