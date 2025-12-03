"Avances": la exigencia de IU y Podemos por el suelo del Puerto en Jove

Los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, compartieron en el Pleno de septiembre una iniciativa para instar al gobierno de Carmen Moriyón a abrir negociaciones con la dirección del Musel para hacerse con el suelo que el Puerto tiene en la calle Francisco Eiriz, en Jove. La iniciativa fue aprobada y ahora los mismos portavoces exigen en la comisión de Urbanismo explicaciones sobre la situación de esa negociación. Exigen explicaciones y, sobre todo, "avances".

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. / EP

Si es que ha llegado a iniciarse esa negociación ya que "no se han conocido novedades hasta la fecha", explican en referencia a la parcela que ocupara el desaparecido club de fútbol Puerto de Gijón. Y que desde IU y Podemos se reivindica no sólo como un espacio que pueda dar servicio a los clubes deportivos de la zona oeste. También, y en base a los usos que permite el Plan General de Ordenación, como un área donde impulsar la construcción de vivienda pública.

"No podemos quedarnos simplemente en los acuerdos plenarios, hay que llevarlos a cabo evitando dilatarlos en el tiempo sin un horizonte claro", reivindica la portavoz de Podemos, Olaya Suárez; mientras su colega de Izquierda Unida entiende que "es el momento de que el gobierno municipal demuestre su proclamado compromiso con el oeste de la ciudad, que no acaba en Cuatro Caminos. El oeste no son solo El Natahoyo y La Calzada, el oeste también son barrios como Xove que llevan años esperando inversiones".

El único movimiento, por ahora, en lo que tiene que ver con ese suelo lo dio la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, al expresar públicamente que la entidad estaría abierta a favorecer una cesión gratuita condicionada al uso deportivo de los terrenos. Por eso, IU y Podemos no entienden "el silencio municipal".