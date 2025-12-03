El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario

La adecuación provisional del entorno de Naval Azul está ya solo pendiente de remates. Los trabajos en las últimas semanas han dejado pavimentados los caminos peatonales y los operarios han iniciado las labores de revegetación de las futuras zonas verdes. La tarea se está simultaneando con el arreglo de los dos accesos que tendrá el espacio: Travesía del Mar, que hoy ya luce sin el viejo murete que lo separaba de los astilleros, y Palafox, que se urbanizará con una acera e iluminación propia. Dentro del recinto del paseo, además de culminar con la vegetación, el único detalle relevante que parece estar pendiente es la instalación de mobiliario.

Los avances en este último par de semanas han sido notables, sobre todo, por la colocación del relleno de tierra, hoy ya prácticamente lista. El material se había trasladado al recinto en cuanto arrancaron las obras, porque se trataban de toneladas de tierras excedentes de las obras de urbanización de La Pecuaria, pero hoy ya lucen repartidas en sus zonas asignadas y, por lo general, ya colocadas. Desde el Ayuntamiento ya habían explicado que se colocaría una primera capa de relleno y otra con tierra vegetal que permitiese la supervivencia arbustos y césped. En los últimos días, de hecho, esta labor de plantación ya ha comenzado, con avances más notables en la parte del paseo más próxima a Palafox.

La valla en la dársena

El cambio más relevante, sin embargo, ha sido el pavimentado de los itinerarios peatonales, que conforman el trazado que ya había adelantado el gobierno local: hay dos recorridos que se entrecruzan en el centro y que permitirán al paseante recorrer el entorno de Naval por un camino más recogido o más pegado al mar.

Avances a pie de calle a la altura de Travesía del Mar. / LNE

El entramado de la red soterrada que permitirá instalar iluminación pública se culminó hace ya un par de meses, así que se espera que la colocación de luminarias no será complejo. Un poco más apurado en fechas podría ser la llegada de los bancos de granito que se quieren colocar por todo el recinto, y cuya compra sigue actualmente en licitación pública. En concreto, se ha lanzado a concursos público un encargo valorado en 58.000 euros para adquirir 120 unidades de este tipo de bancos y sus correspondientes losas, que serían del mismo material y servirían como base al asiento. Había dicho en su día el gobierno que este mobiliario se podría aprovechar para la adecuación definitiva del entorno que se diseñe en el plan especial. El plazo de presentación de ofertas para la compra de estos bancos, en cualquier caso, finaliza esta misma semana.

Por lo demás, otra de las tareas que se está dejando para la recta final de la adecuación es la instalación de la valla que debe proteger al paseante de la dársena de agua. Por ahora se mantienen los cierres antiguos que se conservan, que era unos muros de cemento, si bien en otros tramos este cierre ya no existe y luce ahora unas redes de seguridad de plástico.

Toda la obra de adecuación y de remodelación de accesos se está ejecutando a través del contrato de conservación viaria, hoy en manos de Alvargonzález. Cuando esta actuación termine, el gobierno local tiene previsto incluir un último detalle para que el paseo público tenga decoración navideña propia.