Los vecinos de la zona oeste de Gijón cortan el acceso a El Musel en una nueva protesta contra el tráfico pesado: "Es un problema de ciudad"

El hartazgo de la zona oeste por el tráfico pesado en Príncipe de Asturias va en aumento ante la falta de soluciones. Así quedó demostrado este miércoles en la cuarta manifestación impulsada por la asociación vecinal "Alfonso Camín". La protesta sumó participantes respecto a las anteriores marchas, ya que asistieron alrededor de 200 personas, y tuvo como novedad que se extendió hasta la rotonda del Arbeyal, donde los accesos a El Musel quedaron cortados durante unos minutos.

El líder de la entidad "Alfonso Camín", Carlos Arias, agradeció el incremento de participantes. Entre los presentes estuvieron los ediles foristas Gilberto Villoria y Jorge González-Palacios, así como el concejal socialista José Ramón Tuero. "Estamos muy contentos de que cada vez se sume más gente. Tenemos claro que eso es un termómetro que demuestra lo hartos que están los vecinos de la zona oeste", subrayó Arias, quien explicó que decidieron llegar hasta la entrada a El Musel para "darle más visibilidad al problema que venimos sufriendo desde hace décadas".

La cuarta manifestación contra el tráfico pesado por Príncipe de Asturias, en imágenes / Lucas Cid

En esa misma línea se pronunció el líder de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana de Gijón, Manuel Cañete. "Hay que venir al punto por el que se produce el conflicto. Los vecinos hacen bien en protestar y todo Gijón tiene que venir porque este es un problema de ciudad", expresó Cañete, que pidió a los grupos políticos y a los sindicatos "que intenten hacer su parte de trabajo".

A lo largo de la manifestación, repleta de cartulinas y pancartas naranjas con mensajes contra los camiones, los participantes lanzaron diferentes proclamas. "¡Basta de engaños, que ya van 30 años!", "Puente, escucha, La Calzada está en la lucha" y "¡Barbón, Moriyón, queremos solución!", fueron solo algunas de las proclamas que se escucharon en Príncipe de Asturias.

Nico Martínez

Previamente, en Cuatro Caminos, la codirectora de Mar de Niebla, Rocío Álvarez, fue la encargada de leer el manifiesto de la cuarta protesta. Álvarez leyó unos párrafos de un supuesto cuento sobre La Calzada y los "cientos de camiones que cada jornada atraviesan su corazón, rugiendo como monstruos y dejando tras de sí humo, ruido y miedo". "Este cuento debería terminar con un final feliz. Pero ni es un cuento ni tiene a día de hoy un final, y mucho menos feliz. Es la realidad que vivimos en la zona oeste de Gijón", lamentó Álvarez, que apuntó que "La Calzada ha elegido el color naranja como bandera porque no es un polígono, sino que es el hogar de 25.000 personas". "Quienes vivimos, estudiamos o trabajamos aquí sabemos que no pedimos privilegios, pedimos derechos", resaltó Álvarez, que cerró su intervención parafraseando a Eduardo Galeano: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo".

La próxima concentración de los vecinos de la zona oeste tendrá lugar el próximo miércoles, a las 18.30 horas, desde Cuatro Caminos. Más allá de las manifestaciones, desde la asociación "Alfonso Camín" continuarán colgando trapos naranjas, repartiendo pegatinas y recogiendo firmas. Además, en las próximas semanas intentarán iluminar de naranja algún edificio de un barrio que hace tiempo que se cansó de promesas y urge soluciones.