Indra cifra en mil empleos los que generará su nueva factoría militar en Gijón
El director adjunto de la fábrica apunta que esta cifra de trabajadores directos e indirectos será de "empleo de calidad"
El director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón, Julio García Bernardo, elevó este jueves hasta mil el número de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se van a generar en Gijón con la nueva factoría de vehículos militares de la compañía española, que va a iniciar su actividad este mes de diciembre. García Bernardo ofreció el dato en la ponencia inaugural de la jornada "Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico", que se celebra en el Acuario Bioparc de Gijón.
Indra adquirió las instalaciones de El Tallerón a Duro Felguera, asumiendo los 150 trabajadores del Tallerón, que están ahora formándose para adaptarlos a la nueva factoría armamentística. Además de estos 150 trabajadores iniciales, la empresa tiene "previsto crear de aquí a unos años 200 empleos directos. Más los indirectos, un total de mil empleos de calidad, ingenieros, técnicos, gente con titulación", señaló García Bernardo.
El proyecto de Indra en Gijón supone crear "una factoría moderna y fabricar desde Gijón para España, Europa y el mundo". Ya no será más El Tallerón, si no que su denominación será Factoría Indra Gijón.
Inicio de la fabricación
La empresa ya ha iniciado la adecuación de la misma, en la que se van a invertir 43 millones de euros, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Una inversión para la adecuación de unas naves construidas en 1968, para construir una pista de pruebas y en maquinaria.
El inicio de la actividad fabril será inmediato: "esperamos antes de final de año recibir el primer vehículo blindado para la integración, el 8x8", apuntó. En 2026 comenzará la producción de "otros vehículos de emergencias, como lanzapuentes, artillerías autopropulsada y mantenimiento y adecuación de los vehículos del Ejército, que ante la situación geopolítica ha sacado un plan de modernización y nosotros tenemos que estar ahí", indicó el director adjunto de Factoría Indra Gijón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
- El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario: así avanza una obra clave para Gijón
- ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
- Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón
- Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza