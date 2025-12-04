Indra cifra en mil empleos los que generará su nueva factoría militar en Gijón

El director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón, Julio García Bernardo, elevó este jueves hasta mil el número de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se van a generar en Gijón con la nueva factoría de vehículos militares de la compañía española, que va a iniciar su actividad este mes de diciembre. García Bernardo ofreció el dato en la ponencia inaugural de la jornada "Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico", que se celebra en el Acuario Bioparc de Gijón.

Indra adquirió las instalaciones de El Tallerón a Duro Felguera, asumiendo los 150 trabajadores del Tallerón, que están ahora formándose para adaptarlos a la nueva factoría armamentística. Además de estos 150 trabajadores iniciales, la empresa tiene "previsto crear de aquí a unos años 200 empleos directos. Más los indirectos, un total de mil empleos de calidad, ingenieros, técnicos, gente con titulación", señaló García Bernardo.

Plantel de ponentes en la jornada Naval Azul, la nueva puerta al atlántico, con Julio García Bernardo, segundo por la izquierda en la final de arriba. / Ángel González

El proyecto de Indra en Gijón supone crear "una factoría moderna y fabricar desde Gijón para España, Europa y el mundo". Ya no será más El Tallerón, si no que su denominación será Factoría Indra Gijón.

Inicio de la fabricación

La empresa ya ha iniciado la adecuación de la misma, en la que se van a invertir 43 millones de euros, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Una inversión para la adecuación de unas naves construidas en 1968, para construir una pista de pruebas y en maquinaria.

El inicio de la actividad fabril será inmediato: "esperamos antes de final de año recibir el primer vehículo blindado para la integración, el 8x8", apuntó. En 2026 comenzará la producción de "otros vehículos de emergencias, como lanzapuentes, artillerías autopropulsada y mantenimiento y adecuación de los vehículos del Ejército, que ante la situación geopolítica ha sacado un plan de modernización y nosotros tenemos que estar ahí", indicó el director adjunto de Factoría Indra Gijón.