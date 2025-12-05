La Calzada se tiñe de naranja contra el tráfico pesado: "Hay que seguir luchando"

En las concentraciones del 2024 para exigir el vial de Jove, el símbolo de los vecinos fueron unas camisetas negras con un lema en contra de la carretera a cielo abierto que planteaba el Ministerio de Transportes. Ahora, en la oleada de protestas que arrancaron a principios de noviembre, La Calzada y el resto de manifestantes se han pasado al color naranja para clamar contra el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. "Hemos visto que es un color que llama la atención", afirman los integrantes de la asociación "Alfonso Camín", que a raíz de esa sensación decidieron repartir cientos de trapos naranjas que ya están empezando a colgar los vecinos en los balcones de sus viviendas.

Los trozos de tela naranja que previsiblemente tomarán las fachadas de La Calzada fueron preparados por los componentes de la entidad vecinal "Alfonso Camín" en su sede del Ateneo. Muchos residentes pasaron por allí para hacerse con sus respectivos trapos, pero la mayoría los recibieron en la manifestación que se llevó a cabo este miércoles entre Príncipe de Asturias y la rotonda del Arbeyal, cortando los accesos a El Musel.

El presidente de la asociación, Carlos Arias, agradece el apoyo recibido a esta novedosa iniciativa. "Nos hemos quedado ya sin trapos y vamos a tener que preparar bastantes más", asegura Arias, encantado con que algunos vecinos ya los hayan colgado en sus balcones. "Es muy importante que lo hagan porque es una manera muy sencilla de visibilizar el problema. Es algo que no cuesta nada hacer y está genial para que cada vez más personas conozcan esta situación", desarrolla.

Rafael Bueno y Carmen Fernández, ayer, colgando sus respectivos trapos naranjas en el balcón de su vivienda, en Príncipe de Asturias. | MARCOS LEÓN

En la propia avenida Príncipe de Asturias, a la altura de Cuatro Caminos, Azucena Díaz ya ha instalado un trozo de tela. De la misma forma han actuado Carmen Fernández y Rafael Bueno, logrando que el naranja ya predomine en este bloque tan visible desde la carretera. "Está genial que se coloquen trapos por todo el barrio, pero sobre todo queremos que haya muchos en Príncipe de Asturias porque quienes viven aquí son los que tienen más cerca los problemas que conlleva el paso continuo de camiones, muchos de ellos con mercancías peligrosas, a escasos metros de sus viviendas", reivindica Arias, que subraya que es clave "seguir luchando todos unidos".

Hasta el momento, la respuesta está siendo de sobresaliente. "Fue una pasada la cantidad de gente que vino a esta última concentración y fue un acierto ir hasta la rotonda del Arbeyal. Demuestran un compromiso muy grande y gracias a eso nos sentimos muy respaldados. Al final, es un tema que no entiende de tendencias políticas y todo el mundo va a una", celebra el líder vecinal de La Calzada.

Azucena Díaz, colocando un trapo naranja en señal de protesta.

Más allá de esta nueva acción para protestar contra el tráfico de camiones por Príncipe de Asturias, la asociación "Alfonso Camín" ya ha comenzado a recoger firmas en el Ateneo de La Calzada. "Esperamos que acudan muchos vecinos de la zona oeste y también de otras partes de Gijón. Esto afecta a toda la ciudad", apuntan los miembros de la directiva de la entidad.

Cartas a los camioneros

Asimismo, desde la asociación van a enviar una serie de cartas a entidades de transportistas para dejar claro que "no tenemos nada contra ellos". "Les vamos a explicar que nosotros apoyamos la actividad industrial y el transporte. Cuando decimos que no queremos más camiones no nos referimos a ellos, ya que vivimos en un barrio de origen industrial y sabemos el empleo que eso genera, pero sí que queremos que vayan por otro lado y no por una zona urbana. Y, sobre todo, incidir en que muchos van con mercancías peligrosas por un vial que está sin mantenimiento", culmina Arias.