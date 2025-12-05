Confecciones Costa Verde deja de vestir al oeste tras seis décadas: "Lo vamos a vivir con mucha pena"

"No hemos querido pensarlo todavía, pero seguro que vamos a vivirlo con mucha pena". Las hermanas Dolores y Consuelo Álvarez Diez, más conocidas como "Loli" y "Chelo", están intentando disfrutar al máximo de la recta final de su trayectoria laboral. Ambas están al frente de Confecciones Costa Verde, una empresa que nació en la avenida de Galicia en 1966 y que desde entonces ha vestido a cientos de vecinos de la zona oeste. El 30 de diciembre, casi sesenta años después de la apertura que impulsaron sus padres, Libertad y Aquilino, este negocio cerrará por una más que merecida jubilación.

Loli y Chelo, las mayores de cuatro hermanos, nacieron en El Bierzo, pero su vida la han desarrollado en Gijón. Apenas tenían 10 y 8 años cuando toda la familia se mudó a la ciudad más poblada del Principado por razones laborales.

Sus padres, que todavía les acompañan en el trabajo con frecuencia, tomaron la decisión de abrir Confecciones Costa Verde en el número 37 de la avenida de Galicia a mediados de la década de los sesenta. Más tarde compraron dos bajos, en los números 47 y 50 de esta vía en la que su huella permanecerá imborrable.

Esos tres locales los han utilizado en las últimas décadas para vender ropa de mujer y de caballero, así como textil para el hogar. En la actualidad, tan solo quedan abiertas las tiendas de los números 37 y 47, en las que están en proceso de liquidación de ropa hasta el 30 de diciembre con precios que van de los 2 a los 30 euros.

Loli Álvarez asegura que "estamos notando que la gente se está volcando para despedirnos". "Nos gusta mucho que se lleven lo que nos queda aquí porque es de alta confección y la reducción de los precios es enorme", comenta, antes de subrayar que aquellas prendas que no consigan vender las destinarán a Cáritas.

No obstante, tanto Loli como Chelo no quieren centrarse en su despedida por el momento. "Va a ser algo muy extraño. Vamos a vivirlo con mucha pena porque nos ha encantado vivir esta vida. Nunca tuvimos ningún problema, la gente siempre ha sido muy agradable y muy de fiar. Teníamos clientes que incluso nos pagaban poco a poco por necesidad", recuerdan las hermanas Álvarez Diez, a las que les encanta recibir a aquellos compradores que les han acompañado a lo largo de estos sesenta años. "Viene mucha gente de Jove, de Portuarios... Mi padre iba por esos barrios vendiendo la mercancía y ahora a ellos les gusta venir hasta aquí. Pertenecen a una generación muy familiar", desarrollan.

Chelo, que empezó a trabajar en Confecciones Costa Verde con tan solo 16 años, no se imagina cómo va a ser su rutina sin estar en la tienda. Y a Loli también le cuesta. "No sabemos cómo nos lo vamos a tomar porque estamos acostumbradas a pasar aquí la mayor parte del día, así que habrá que reorganizar nuestra vida y aprovechar más el tiempo libre", comentan unas trabajadoras y vecinas de la zona oeste que celebran que la avenida de Galicia esté recuperando progresivamente su vida comercial. "Parece que la zona va resurgiendo poco a poco, pero da pena ver locales cerrados. Por ahora, dos de nuestros tres locales ya están vendidos y nos falta por vender este (el número 47), que es el más grande", zanjan.