La curiosa iniciativa del colectivo gijonés Mar de Niebla: "Buscamos activar nuestros barrios para construir juntos el futuro"

Un evento con el que recordar iniciativas que resultaron claves para la historia de la zona oeste y, al mismo tiempo, reivindicar la importancia de utilizar espacios cerrados para permitir que los jóvenes puedan poner en marcha sus proyectos. Con esos objetivos como prioridades, la Fundación Mar de Niebla acaba de celebrar la jornada comunitaria "Reactiva", que contó con más de 60 participantes. "Buscamos activar nuestros barrios para construir juntos el futuro", señalaron los integrantes de la entidad.

La jornada de Mar de Niebla, en imágenes / Ángel González

La cita giró en torno al proyecto "Reactiva", en el que han trabajado a lo largo del 2025 con el apoyo de la Dirección General de Agenda 2030 del Principado. Durante estos meses, la fundación que preside Blanca Cañedo ha identificado una larga ristra de locales a los que no se les da ningún uso en la actualidad y que entienden que pueden ser útiles para iniciativas de los jóvenes y de las asociaciones, así como para dar servicio a quienes más lo necesitan.

Entienden que un claro ejemplo de ello es el salón de actos y otros espacios de la Casa del Mar. Por ese motivo, este edificio acogió las actividades que se desarrollaron a lo largo de la mañana en el marco de la jornada, que llevó por lema "Tú también pintas en esta comunidad".

A través de una mesa redonda, Mar de Niebla mostró iniciativas ciudadanas que se han puesto en marcha para recuperar la historia de la zona oeste, como las rutas guiadas "Mujeres en la industria", el libro "El Muselín y sus muyeres" o el concurso de microrrelatos "Un barrio con historia".

Después, la fundación detalló las claves de "Reactiva". "Es un proyecto que enseña que trabajar el desarrollo comunitario es entender que todas las personas son importantes y que nadie se puede quedar atrás", apuntó Virginia Llano, responsable de Desarrollo Comunitario en Mar de Niebla.

Claves del proyecto "Reactiva"

Otros de los espacios en los que ponen el foco para rehabilitarlos son algunos locales del parque del Arbeyal. Precisamente, varios bajos de esa zona ya han sido utilizados por los jóvenes de Mar de Niebla para llevar a cabo un mural en el que pintaron el skyline de Gijón Oeste y el nombre de "La Calzada". "Nos gustaría que se pudieran hacer más cosas como esa, que quedó muy bien", comentaron.

Por la tarde, la actividad se trasladó al Centro de Iniciativas Juveniles, donde Mar de Niebla puso el broche a una jornada enriquecedora. "Estamos muy agradecidos por la gran participación que hemos obtenido. Nosotros seguiremos trabajando porque continuamos viendo necesidades", expresó Cañedo. Entre los presentes en la jornada estuvieron el director general de Agenda 2030 Juan Ponte, así como miembros de asociaciones de otras provincias.