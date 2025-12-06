Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música coral en el Club Natación Santa Olaya

El Club Natación Santa Olaya acogió ayer una de sus citas clásicas del calendario: el V Encuentro Coral "Afelio Vázquez Rondelos". La cita, que congregó a decenas de olayistas, contó con la presencia y las voces del Coro Vetusta y la Agrupación Coral Porceyo (en la imagen).

