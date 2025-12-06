Los vecinos de La Calzada explican a los camioneros que no están en su contra

«Deseamos dejar muy claro que nuestras protestas no van dirigidas contra los camiones ni contra los profesionales que realizan su trabajo diariamente. Nuestra reivindicación está enfocada exclusivamente en las instituciones competentes, responsables de no habilitar adecuadamente vías alternativas de acceso al Puerto de El Musel». Esto es lo que ha transmitido la asociación de vecinos «Alfonso Camín» de La Calzada –que preside Carlos Arias– a las asociaciones de transportistas de mercancía por carretera de Asturias. Da este paso para explicar su postura ante los cortes de tráfico que los vecinos están haciendo para urgir una alternativa que evite el paso de tráfico pesado por la Avenida del Príncipe de Asturias hacia o desde el Musel.

Esta vía es uno de los dos accesos al Puerto. El otro es por el valle de Aboño, que utilizan parte de los camiones que entran o salen de El Musel, mientras que otros circulan por la Avenida del Príncipe de Asturias. El Ministerio de Transportes descartó construir un vial soterrado por el valle de Jove, los vecinos rechazaron una alternativa en superficie y ahora sobre la mesa del Ministerio está la alternativa propuesta por el Principado de mejorar los accesos por Aboño para evitar el paso de camiones por La Calzada.

En las protestas los vecinos reclaman «no más camiones por Cuatro Caminos», pero los vecinos aclaran en su misiva que «no estamos señalando a los transportistas ni a la labor que desempeñan; solicitamos simplemente que se habiliten rutas alternativas que eviten que los vehículos pesados atraviesen una zona densamente poblada, incluso transportando mercancías peligrosas», pidiendo a las asociaciones del sector «comprensión» y abriéndose a «un diálogo constructivo». n