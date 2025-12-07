El Puerto de Gijón inicia la primera línea transoceánica de contenedores de su historia

El puerto de El Musel estrenará a finales de este mes la primera línea de contenedores transoceánica, sin necesidad de transbordos de su historia. El puerto gijonés es uno de los del norte de España que ha decidido incluir la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) en una de sus rutas entre Europa y Canadá, en este caso con los puertos de Montreal y Halifax, en el este del país norteamericano.

La primera escala en Gijón de esta línea, denominada "Canada Express", está prevista inicialmente para el próximo 27 de diciembre, con el barco "MSC Yang R", un portacontenedores con capacidad para transportar hasta 3.739 contenedores de seis metros o su equivalente. La frecuencia prevista para esta linea es semanal y un contenedor que se cargue en El Musel llegará a Montreal en 20 días y a Halifax en 25.

El puerto gijonés ya está conectado con otros canadienses, pero con transbordos desde otros puertos europeos, como es el caso del portugués de Sines, con el que conectan otras líneas regulares de contenedores, como una de la propia MSC y otra de Wec Lines, que conectan diversos puertos europeos y del norte de África. La novedad ahora es que no hará falta cambiar de barco para las empresas que exporten productos por contenedor desde El Musel a destinos cercanos a ambos puertos canadienses, tanto en Canadá como en EE UU.

Además de la conexión sin necesidad de transbordo con Canadá, la nueva ruta también refuerza los enlaces regulares de El Musel con el norte de Europa, con escalas en el principal puerto comercial británico, el de Felixstowe, próximo a Londres. También el puerto de Amberes (Bélgica), el segundo mayor de Europa y bien comunicado por ferrocarril y rutas fluviales hacia el interior del continente. Otra de las escalas es el puerto francés de Le Havre, junto a la principal ciudad de Normandía.

El Musel no es el único puerto del norte de España que la naviera ha incluido en la nueva ruta. También ha sumado los puertos de Vigo (donde se anunció la escala para el día 22) y de Bilbao. Los otros puertos que completan el recorrido son los de Málaga y Sines (Portugal).

El barco que hará la primera rotación hacia Canadá, el "MSC Yang R" tiene una eslora de 257,33 metros y una manga de 32,2 metros y un arqueo bruto de 40.085 (cifra que alude al volumen de los espacios interiores del buque). El barco tiene capacidad para cargar hasta 51.059 toneladas (incluyendo combustible y lastre) y puede transportar hasta los 3.739 contenedores citados. Se trata del segundo barco portacontenedores de mayor porte que hasta la fecha haya hecho escala en El Musel.

Sin embargo, el que aún mantiene el récord no formaba parte de una línea regular, sino que hizo escala en El Musel para descargar contenedores tras haber tenido que hacer previamente una escala imprevista en un puerto gallego para reparar una avería. Aquel barco era el "MSC Katyayni", de 275 metros de eslora por 40 de manga, un arqueo de 64.999 y una capacidad de caga de 68.363 toneladas, que descargó 740 contenedores en El Musel en abril del año pasado.

El "MSC Yang R" es algo mayor que el "MSC Monica", el de más porte en una linea regular hasta la fecha, que tiene de 243 metros de eslora por 32 de manga, con un arqueo de 37.398 y que puede transportar hasta 3.424 contenedores.

La nueva ruta hacia Canadá es la segunda línea regular de contenedores que gana El Musel en los últimos meses. En septiembre, Wec Lines incluyó a Gijón en una línea con escalas en el los puertos franceses de Montoir de Bretagne (Nantes) y Le Havre. También en Amberes, Dublín y Liverpool, línea que también hace escala en Bilbao.

La terminal de contenedores de El Musel tiene capacidad para cargar y descargar portacontenedores de mayores dimensiones que el que va a estrenar la ruta a Canadá. Una de sus grúas, incorporada en 2023, tiene capacidad para atender barcos de hasta 45,2 metros de manga.