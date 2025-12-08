El tráfico de contenedores en El Musel retrocede un 7% hasta el mes de octubre

El tráfico de contenedores por el puerto gijonés de El Musel descendió un 7% tanto en tonelaje como en TEUs (contenedores de seis metros o su equivalente) en los primeros diez meses del año. Se trata de una tendencia que se ha ido corrigiendo en los últimos meses, dado que tanto en septiembre como en octubre se movieron más contenedores por El Musel que en los mismos meses del año pasado. Ese repunte coincide con el inicio el pasado mes de septiembre de una nueva ruta regular de contenedores con escala en El Musel, a la que a finales de este mes se sumará otra nueva línea, que será la primera transoceánica del puerto gijonés, al tener como destino final Canadá, tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Entre enero y octubre, El Musel movió 813.473 toneladas por contenedor, en 57.518 TEUs frente a las 874.519 toneladas del mismo periodo del año pasado en 61.860 TEUs. Ese descenso del 7% respecto al año pasado al acabar agosto es inferior al 10,2% de retroceso que acumulaba el tráfico contenerizado por el Musel entre enero y agosto.

El impacto del inicio de una segunda ruta regular este año, denominada "Canada Express", de la naviera MSC, apenas se notará en las estadísticas de 2025, dado que la primera escala está previsto que se produzca a cuatro días de que acabe el año, el próximo día 27.

Una nueva ruta que permite enviar contenedores, sin transbordos, a los puertos canadienses de Montreal en 20 días y de Halifax en 25. La ruta tiene una frecuencia semanal y el destino de las mercancías que crucen el Atlántico puede estar en Canadá o en territorios del medio oeste o del este de EE UU, que también utilizan esos puertos. Entre las escalas de esta nueva conexión marítima antes de llegar a Canadá están los puertos de Amberes (Bélgica) y Felixstowe (Inglaterra).

El pasado mes de septiembre fue otra naviera, Wec Lines, la que incluyó el puerto de El Musel como escala en una ruta que toca las Islas Británicas (Dublín y Liverpool) además de Amberes y dos puertos franceses. Pese al retroceso que se ha producido en lo que va de año en el tráfico de contenedores de El Musel, las cifras acumuladas en los diez primeros meses del año ya superan el total anual tanto de 2021 como de 2022. Es previsible que la cifra al final de año también acabe por encima del resultado de 2023.

Lo que si quedará lejos es el récord histórico de 84.735 TEUs que se alcanzó en 2020, año en el que una huelga de la estiba en el puerto de Bilbao llevó a que la naviera Containerships derivara a El Musel buena parte de los tráficos, trayendo los contenedores por ferrocarril al Puerto desde puntos muy alejados de España en algunos casos. La terminal no estaba preparada para aquel aluvión y tuvo que acabar por limitar el número de contenedores desviados desde Bilbao. La situación también llevó a que empresas que habitualmente usaban El Musel optaran por otros puertos, recuperando en años posteriores la terminal buena parte de aquellos tráficos que se habían ido.

El establecimiento de ahora de una conexión directa con Canadá es relevante si se tiene en cuenta que hay empresas que, en lugar de utilizar el puerto más cercano para exportar, en ocasiones optan por llevar los contenedores por tierra hasta puertos con grandes líneas transoceánicas, en el Mediterráneo, para evitar transbordos. En este caso, se trata de una linea marítima más modesta que las que surcan los grandes buques portacontenedores, pero sigue sin precisar de transbordos.

La línea a Canadá será semanal y la primera rotación la hará el buque "MSC Yang R", con capacidad para transportar hasta 3.739 contenedores. El barco tiene una manga de 32,2 metros, como otros que ya recalan en El Musel en rutas más cortas. La terminal gijonesa tiene capacidad para atender barcos de hasta 45,2 metros de manga, si fuera preciso.