Indra baraja un modelo coreano para uno de los blindados que quiere fabricar en el Tallerón
La compañía negocia con la asiática Hanwha el desarrollo del obús autopropulsado "K-9 Thunder" para el nuevo programa de Defensa
La multinacional española de defensa Indra mantiene contactos con el conglomerado surcoreano Hanwha para utilizar su obús autopropulsado "K-9 Thunder" como modelo para fabricar 128 vehículos blindados de ese tipo para el Ejército de Tierra español. Indra quiere hacerlo en la nueva planta de que está a punto de activar en el Tallerón, en Gijón.
El programa del Sistema de Artillería Autopropulsada de Cadenas (ATP Cadenas), uno de los que ha lanzado el Ministerio de Defensa para reformar las fuerzas armadas españolas, ha sido ajudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), presididas respectivamente por los hermanos Ángel y Javier Escribano. El contrato del Gobierno asciende a 4.516 millones de euros, para lo que Indra recibirá un crédito público sin intereses por valor de 1.821 millones.
Según confirmaron fuentes de la empresa española, existen contactos con Hanwha –gigante surcoreano dedicado a actividades diversas como la defensa, la energía, la industria aeroespacial o las finanzas– para que Indra se convierta en la "autoridad de diseño" en España del "K-9 Thunder", es decir, disponer del control total del desarrollo en España de ese mismo modelo, incluido todo su sistema tecnológico y de transmisión.
El "K-9 Thunder" entró en servicio en 1999 para el Ejército de Corea del Sur, y posteriormente su prototipo ha sido adquirido por países como Turquía, Australia, Egipto o Polonia. De hecho, está considerado como uno de los tres mejores obuses autopropulsados del mundo, junto al "PzH 2000" alemán y al "Caesar" francés.
El programa del ATP Cadenas es uno de los cinco sistemas terrestres cuyo desarrollo ha encomendado el Gobierno de Pedro Sánchez a Indra, bien en solitario o en alianza con otras empresas. En concreto, la compañía deberá suministrar el Ejército 128 obuses a cadenas y 86 sobre ruedas. Ambos contratos se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2034.
Indra se está estrenando en la fabricación de blindados terrestres, razón por la que ha creado su filial Indra Land Vehicles, que tendrá en el Tallerón su planta industrial. La compañía no dispone de modelos propios (desarrollar este tipo de sistemas lleva varios años), por lo que está explorando alianzas con fabricantes de otros países para poder adoptar sus prototipos. El "K-9 Thunder" es un ejemplo. n
