El Musel, uno de los puertos con mayor capacidad de ejecutar fondos de la UE

Sólo cuatro de las 28 autoridades portuarias españolas logró, en el periodo 2021-2024, una ejecución por encima del 90% de los fondos europeos recibidos a través de Puertos del Estado para inversiones de accesibilidad ferroviaria o de sostenibilidad. Así se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas tras la fiscalización de los procedimientos de gestión implantados por Puertos del Estado para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre 2021 y 2024, con proyectos en los distintos puertos a los que en conjunto se asignaron 495,54 millones de euros de subvenciones europeas. En el caso de El Musel, 9,82 millones de euros, un 2,15% de aquella cantidad.

En esos cuatro años, El Musel ejecutó 8,94 millones de los 9,82 millones concedidos, un 91,08%. Un nivel sólo superado por los puertos de Santander y Ceuta, con el 100% y por el de Alicante, con el 99,97%. La cuantía de las ayudas otorgadas a estas tres dársenas era, en todos los casos, inferior a las de El Musel.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que a 31 de diciembre de 2024 sólo se habían librado el 32,2% de los 495,54 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia asignados al sistema portuario estatal. "Por autoridades portuarias destacan con más del 90% de los fondos librados, Santander, Alicante, Ceuta y Gijón y, en el extremo opuesto, con menos de un 10%, las autoridades portuarias de Ferrol-San Cibrao, Vilagarcía de Arousa, Cartagena y Melilla", se reseña en el informe de fiscalización.

En el caso del Puerto de Gijón, de los 9,82 millones de euros de esas ayudas europeas asignados, 6,8 millones lo eran para actuaciones de accesibilidad, en especial ferroviarias, y algo más de 3 millones para actuaciones de sostenibilidad. Una de las actuaciones más significativas en este periodo fue la construcción del nuevo acceso ferroviario al Muelle Romualdo Alvargonzález (antes Muelle Norte) de la ampliación de El Musel, obra que culminó el pasado enero con una inversión de 4,8 millones de euros, de los que 4,5 millones se financiaron con los citados fondos europeos.

Respecto al segundo puerto de interés general del Estado en Asturias, el de Avilés, el porcentaje de libramiento de los fondos europeos asignados fue del 78,79% en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas (4,24 millones de euros de los 5,38 millones concedidos).

Todas las actuaciones que se acogieron a esta financiación europea eran inversiones ya planificadas con anterioridad por cada una de las 28 autoridades portuarias españolas. Sólo hubo una excepción: el acceso ferroviario al puerto de Langosteira (Coruña) al que se le concedieron 148,86 millones de euros de fondos de resiliencia, de los que a 31 de diciembre de 2024 se había ejecutado un 32,64%.

Puertos del Estado encargó el seguimiento de todas estas actuaciones a Ineco. El Tribunal de Cuentas efectúa una serie de recomendaciones a Puertos del Estado, incluyendo varias dirigidas a controlar la gestión del cumplimiento de hitos y objetivos con los proyectos financiados por fondos europeos. No obstante, el Tribunal de Cuentas matiza en su informe que pese la baja ejecución del conjunto del sistema portuario español, "no se prevé riesgo de pérdida de fondos, ya que los proyectos no ejecutados pueden sustituirse por otros".

Además de establecer un procedimiento de gestión de incumplimientos de hitos y objetivos y formalizar las instrucciones en el encargo de Puertos del Estado a Ineco del seguimiento de estos proyectos, el informe de fiscalización efectúa otras dos recomendaciones. Una de ellas es que Puertos del Estado haga controles aleatorios de expedientes de contratación inferiores a 3 millones de euros (a partir de esa cifra los supervisa siempre) y que establezca un plan de medidas antifraude.