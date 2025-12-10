El oeste de Gijón recupera su Cabalgata

No queda ni un mes para la regia visita de los Reyes Magos a Gijón y en la zona oeste están de enhorabuena. El motivo, la recuperación de "su" Cabalgata, que hará las delicias en La Calzada y El Natahoyo. Un regreso impulsado por la Hermandad de festejos "El Lloréu", que, además, retomó su actividad este año. Nada mejor que organizar una Cabalgata para conmemorar la vuelta. El oeste no contaba con su propio recorrido desde 2016. "Tenemos una ilusión que no se puede explicar", señalan los miembros de la entidad, que apuran los preparativos para la mágica cita, que coincidirá con la oficial, la cual este año sale de Viesques.

"Pensamos que no tendría tanto tirón", indica María Elena Cuende, presidenta de la Hermandad de festejos, colectivo que tiene su "sede" en el colegio Lloréu. Allí el trajín es constante para poner todo a punto de cara a la llegada de Sus Majestades de Oriente. Ingentes cantidades de papel de regalo se extienden por una sala en la que también asoman algunos de los trajes que podrán verse en el desfile, en el que participarán alrededor de 200 personas. Desde la calle Cortijo partirá la comitiva el 5 de enero a las 19.30 horas. Pasará por Fábrica de Loza, calle Móstoles, avenida de Galicia, Cuatro Caminos, avenida de la Argentina, camino del Rubín, Gran Capitán, Brasil, Príncipe de Asturias, Cuatro Caminos, Chile y de vuelta a la calle Cortijo.

"Los comercios están colaborando a tope", afirma María Elena Cuende. Merced a ese apoyo la Cabalgata contará con la agrupación musical San Andrés Apóstol, de Astorga, la charanga "Sin Límite" de León" y la bandina de gaitas "Trisquel" de Langreo. Estarán, por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltasar, el príncipe Aliatar y los pajes. También habrá un belén viviente, pastorcillos, ángeles... y cinco ejércitos (hebreos, romanos, moros, guerreros y egipcios). Ya casi no hay plazas, prueba de la buena respuesta vecinal. Una iniciativa que "dará vida" a La Calzada y El Natahoyo, reivindica María Elena Cuende, que no tiene dudas del "éxito" del desfile. "Todos están muy contentos y quienes vienen a apuntarse nos dan las gracias por recuperarlo", comenta.

Las labores se centran ahora, por ejemplo, en forrar cajas o revisar que el alumbrado de los camiones que circularán en la Cabalgata no sufra fallo alguno. "Tenemos expectativas máximas", sostiene Alberto Arandojo, tesorero de la Hermandad de festejos "El Lloréu", que ensalza las "ganas" del colectivo, que, tras Navidad, se pondrá manos a la obra con el Antroxu. "La ilusión de los niños es lo primero", recalca Arandojo, que incide en el "ambiente" que aportará la Cabalgata a los barrios.

"Los niños podrán disfrutar ahora de lo de que en su día vivimos nosotros; es algo emocionante, que se vive a flor de piel", asegura Sheila Díez, en alusión a la década que habrá pasado entre la última Cabalgata "exclusiva" de la zona oeste y la que llenará las calles de magia el próximo 5 de enero. Desde la Hermandad de festejos "El Lloréu" animan a los vecinos a ver una Cabalgata que vuelve por sus fueros y sin intención de caerse del calendario en años venideros.