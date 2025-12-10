La Policía Local de Gijón acude a una protesta de familias en el colegio Lloréu

El conflicto por la determinación del claustro del colegio Lloréu de no realizar este curso actividades complementarias fuera del centro, es decir, excursiones, sumó ayer un nuevo episodio. Un grupo de padres impulsó una concentración de protesta a la que acudió la Policía Local, avisada por la dirección. "Hay otras maneras; no es plato de buen gusto para los profesores que los reciban con silbidos", manifestó Milagros Neira, directora del colegio Lloréu.

Neira subrayó que la decisión de no desarrollar excursiones este curso se aprobó en el Consejo Escolar, donde se ofrecieron las explicaciones. "No es una decisión unilateral; fue consensuada en el claustro", indicó la directora, que recalcó que sí se realizará el viaje de estudios de sexto de Primaria y que el centro también acoge distintas actividades más allá de las clases. Los docentes alegan "falta de recursos" para justificar la ausencia de excursiones. La dirección no descarta cambios cuando se revise, en unos meses, la programación general anual.

"Pensamos que es algo que tienen los colegios", declaró Teresa Granell, vocal del AMPA y madre del centro. Familias afectadas han llevado a cabo varias acciones, como una recogida de firmas, camisetas con el lema "¡Recursos sí, excursiones también!" o una salida cultural al Centro Oceanográfico de Gijón, a la que acudieron padres y alumnos. "Este tipo de actividades son básicas en la educación; forman parte de los recuerdos y vivencias de los niños", aseveró Teresa Granell.