El portal se abre de par en par, así fue la jornada de puertas abiertas de la Asociación Belenista de Gijón

Los nacimientos ya se diseminan por la geografía gijonesa: Las Carolinas en el Antiguo Instituto, la aldea asturiana en los Fresnos, hoy se inaugura el de la Capilla de San Esteban del Mar... Lo que muchos desconocen es como nacen estos misterios que cada año elabora con todo el cariño del mundo la Asociación Belenista de Gijón. Unas bambalinas en las que surge la magia de los ornamentos para celebrar el nacimiento del niño Dios y que ayer, al igual que el próximo día quince, acogen sendas jornadas de puertas abiertas para que cualquier curioso, como las varias decenas de ellos que hicieron lo propio en la tarde de este martes, descubra in situ los entresijos de unas artesanías que llevan meses de cuidadosa elaboración.

"Nos ilusiona mucho dar a conocer la asociación a los gijoneses y hacerles descubrir el proceso completo de elaboración de un misterio: desde el momento en el que es una idea, pasando por como la ejecutamos y cuál es el resultado final", explica la presidenta de los entusiastas de los pesebres, Elvira Suárez, desde el corazón de sus instalaciones, en el barrio de Moreda, en las que se encontraba ayer por la tarde ordenando una colección de unas ochenta figuras que los visitantes pueden obtener realizando un donativo. Entre ellas, una generosa aportación de un socio con múltiples efigies de Triciclo, la casa con la que trabaja la asociación. Uno de las actividades que desarrollan durante el año, además de la confección de los pesebres a exponer, es la de confección y restauración de elementos decorativos.

El área del taller –a la que se suman la "de tránsito", donde se guardan los materiales así como una amplia selección de dioramas, y la de las vitrinas que protegen los motivos belenísticos– es donde más se luce ese día a día de los forofos de la figuración de casa como Triciclo o del maestro José Luis Mayo Lebrija.

El taller está mucho más despejado tras la instalación de los principales nacimientos del colectivo, pero aún quedan estanterías plagadas de enseres, belenes anteriores que les "marcaron" y las herramientas, que son grandes protagonistas de estas jornadas. En conjunción a ellas, los ornamentos naturales fueron algunos de los ejemplos utilizados en las muestras. Con varios de ellos en la mano, como varias ramas que "maquilladas" hacen las veces de vegetación de lejanía, Suárez desgrana como se les "da vida" a golpe de liquen, espuma y sprays de colores.

Las fechas son muy apretadas para los belenistas, que enfrentan una intensa semana. A la inauguración de hoy, a las 17.30 horas, del "Pesebre de los mares" de la capilla de San Esteban del Mar, se suma el pregón del día 12, a las 19.30 horas en San Pedro, a cargo del presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, donde se impondrá la insignia conmemorativa a más de 80 nuevos socios, el arranque de la ruta belenista, el 13, y el cierre del concurso que la asociación abre a la ciudadanía, entidades, colegios y parroquias gijonesas, del que Suárez se congratula de que ya estén inscritas cuatro iglesias.