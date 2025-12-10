Los vecinos de la zona oeste vuelven a las calles: “Llevamos treinta años aguantando camiones, ya basta”

La zona oeste de Gijón volvió a movilizarse esta tarde para exigir la retirada del tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias, un viejo conflicto que arrastra más de tres décadas de quejas vecinales. La concentración, la quinta desde que retomaron las protestas, partió de Cuatro Caminos y avanzó hacia L’Arbeyal, acompañada por cánticos liderados por Carlos Arias, presidente de la Asociación de Vecinos de La Calzada. La marcha finalizó con la lectura de un manifiesto a cargo de Sotero Rey, del colectivo El Muselín.

Entre los asistentes, el ambiente combinaba frustración, cansancio y determinación. “Llevamos ya un año parados y no hay ninguna novedad. Nadie nos dijo nada oficialmente”, lamentaba Indalecio Rodríguez, directivo de la asociación vecinal La Calzada.

“Treinta años así… y ni una respuesta”: vecinos hartos de silencio institucional

La sensación de abandono se repite entre quienes llevan décadas sufriendo el paso, ruido y vibración de los vehículos pesados. “Vamos a manifestarnos como todos los miércoles. A ver si los políticos se enteran, porque parece que no se enteran de nada”, explicaba Miguel Ángel Carrera, también de la asociación vecinal. El portavoz fue directo: “De momento no tenemos ninguna respuesta. Ni Ayuntamiento, ni Principado, ni Ministerio. Nada”.

Recuerda cuánto dura el conflicto: “Treinta años. Pasaron gobiernos de uno y de otro bando y es como si no fuera con ellos”. Carrera insiste en que la protesta no es contra los transportistas: “No estamos contra los camioneros. Pedimos que no pasen por Cuatro Caminos, nada más. Que vayan por otra vía”. Considera que la alternativa inmediata, mientras el vial de Jove sigue “aparcado y muerto”, debe ser “una salida por Aboño”.

“No queremos más camiones: queremos soluciones”

Entre los vecinos también se oían voces que viven el problema en primera línea. Juan Carlos Rodríguez, residente en la zona, resumía el hartazgo colectivo: “Estamos aquí a la lucha, a ver si conseguimos sacar todos los camiones del casco urbano y estar tranquilos. Ya son muchos años tragando ruido acústico, contaminación y mercancías peligrosas”.

La lectura del manifiesto, a cargo de Sotero Rey, puso voz colectiva al malestar. “Queremos una ciudad más segura”, proclamó, denunciando que “el ministerio, el ayuntamiento y el gobierno autónomo siguen ignorando un problema que afecta a todos”.

Rey recalcó que no se trata de culpar a los trabajadores del transporte: “Esta protesta no es contra los transportistas, sino contra una gestión deficiente y la falta de planificación”. Exigió “la retirada inmediata de los camiones, especialmente los de mercancías peligrosas, del centro de la ciudad”, así como transparencia sobre qué materiales circulan y una coordinación real entre administraciones.

Antes de cerrar la concentración, Carlos Arias lanzó un mensaje a los asistentes: “El miércoles que viene nos volveremos a reunir. Después habrá pausa en Navidad, pero empezaremos a recoger firmas en la calle”. Y concluyó con el lema que se repitió durante toda la marcha: “No queremos más camiones. Queremos soluciones”.