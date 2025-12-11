La planta de metanol en Aboño tendrá un plan acústico y analizará su suelo

Un estudio del suelo y un programa de medición acústica son dos de las medidas que los promotores de la planta para producir metanol en Aboño incorporan a su hoja de ruta para que el proyecto genere el menor impacto posible en su entorno. Con la reciente declaración de impacto ambiental otorgada en sentido favorable por el Principado, desde HyFive, la compañía que promueve el proyecto, celebraron ayer la noticia y defendieron que Asturias es "un lugar con capacidad industrial y un enorme potencial para liderar la transición energética en Europa". "Nuestra planta producirá e-metanol para impulsar la descarbonización del transporte marítimo, uno de los sectores más difíciles de abatir, así como la aviación y la industria química", añadieron. Desde El Musel, por su parte, aseguraron que "es positivo que se siga avanzando y superando hitos para que un proyecto de tanto interés, no solo para el Puerto de Gijón sino para la región, se pueda hacer realidad".

Tal y como se recoge en la descripción del proyecto, el arranque de la operación de la planta se proyecta con una capacidad de producción de 100.000 toneladas anuales de metanol a partir de 140.000 toneladas de dióxido de carbono y otras 20.000 de hidrógeno. La instalación permitiría evitar la emisión de más de 174.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Muestreo de olores

La promotora, en sus respuestas a las alegaciones que entidades vecinales y ecologistas habían presentado al proyecto, aclara también que "no se espera que la planta genere olores", si bien señala también que prevén "se plantea realizar durante el primer año una campaña de muestreo de olores en el entorno de la misma para estudiar las posibles afectaciones" y corregirlas.

Habrá también sistemas de apantallamiento vegetal y de control lumínico para evitar el impacto acústico y visual de la instalación, unas actuaciones que se supervisarán durante tres años para comprobar su efectividad. Respecto al estudio del suelo, en la resolución del Principado se señala que con carácter previo a la puesta en servicio de la instalación la empresa deberá presentar ante las autoridades competentes un "estudio base de situación del suelo y de las aguas subterráneas" del entorno, un informe que deberá basarse en un plan de muestro que, dice la Consejería, deberá incluir al menos siete sondeos de cinco metros de profundidad, garantizando llegar a dos metros por debajo del nivel freático. Si se detectase la presencia de sustancias no adecuadas –la resolución incluye un listado de componentes químicos de carácter tóxico a analizar–, se deberá realizar, primero, un análisis de los posibles riesgos y, de acuerdo a él, realizar un proyecto de "remediación voluntaria". El análisis afecta también a las aguas subterráneas.

El impacto visual, por último se centrará en la antorcha que precisa la planta, y que tendrá unos 45 metros de altura, así como el penacho de vapor que dejará la torre de refrigeración, que se estima que alcanzará alturas de hasta 75 metros durante el día y de hasta 150 durante la noche. Se considera que, al enmarcarse la planta en una "zona actualmente industrializada", este impacto es "compatible" y, de hecho, podría suponer una "mejora paisajística respecto a la situación actual en la que se mantienen acopios de carbón".

El Puerto, por su parte, añadió ayer que "la producción de combustibles sostenibles tiene una importancia clave para la descarbonizacion del transporte marítimo y el establecimiento de corredores verdes desde el Puerto de Gijón". "Recientemente hemos puesto en marcha una oficina de proyectos estratégicos, para dar soporte y apoyo a la instalación de tres grandes proyectos industriales en el puerto, y éste era uno de ellos", señalaron también desde la Autoridad Portuaria.