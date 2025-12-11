Visita de los Reyes Magos, un gran Árbol de Navidad y mucha actividad deportiva y solidaria: así vienen las fiestas en el Santa Olaya, en Gijón

El Club Natación Santa Olaya ya tiene lista su programación navideña. Como cada año, el club de la zona oeste se ha volcado con un calendario repleto de actividades en los que se conjuga el deporte, la magia, las actividades en familia y mucha solidaridad.

Desde estos días ya luce en el pasillo de acceso a la cafetería el tradicional “Árbol de los deseos”, en el que pequeños y mayores pueden colgar sus propósitos para el año 2026. Salud, metas deportivas, el ansiado ascenso del Sporting, mejores notas, clasificarse para un campeonato nacional o pedir juguetes.

Las piscinas, por otro lado, serán uno de los grandes escenarios de la programación. El sábado 13 de diciembre se celebrará un Aquadiver navideño para toda la familia, en la piscina de 25 metros, de 18.30 a 19.30 horas. Habrá juegos acuáticos de temática festiva, villancicos como banda sonora y alguna sorpresa para los participantes. El lunes 15, a partir de las 18.15 horas, llegará el Festival de Escuelas de Natación de Navidad, una cita en la que los más jóvenes talentos del Santa Olaya demostrarán sus cualidades.

Pero el espíritu navideño no se quedará ahí. Durante todas las vacaciones, las actividades diarias en las piscinas incorporarán juegos especiales “de temática navideña” para sorprender a nadadoras y nadadores. Carreras de renos, carreras de trineos, búsquedas de adornos para “construir” un árbol muy especial o elfos saltarines formarán parte de estas originales propuestas.

Magia, minidisco y cotillón para despedir el año

El sábado 19 de diciembre, el Mago Jaco ofrecerá un espectáculo de magia de 18.00 a 19.00 horas, pensado para que las familias disfruten juntas de una tarde diferente en el club. La despedida del año llegará por adelantado el martes 30 de diciembre, de 17.00 a 19.00 horas, con una fiesta de Nochevieja infantil. Los más pequeños disfrutarán de cotillón, “gusanitos de la suerte” a modo de uvas y música en una minidisco preparada para que no falten los bailes.

Tenis y natación, con cita para la solidaridad

El deporte competitivo también tendrá su hueco. Durante la semana del 15 al 21 se disputará el XXIII Trofeo de Navidad de Tenis CNSO, ya consolidado en el calendario del club. En el apartado acuático, el día 28, a las 19.00 horas, la piscina de 50 metros “José Luis Sánchez ‘Josín’” acogerá una nueva edición de “Brazadas Solidarias”, una iniciativa que une la práctica deportiva con una causa benéfica. La prueba consiste en completar 100x50 metros en la piscina de competición, sumando metros y esfuerzos en favor de la ONG Stop Ceguera, que trabaja para erradicar la ceguera prevenible y tratable en países en desarrollo.

La inscripción tiene un coste de 5 euros, que se destinarán íntegramente a la organización. Podrán participar tanto socios como no socios y se habilitará además una fila 0 para quienes quieran colaborar sin nadar.

Antes de la cita acuática, el club acogerá una charla del doctor Jorge Lorenzo Rabanal, de la Fundación Stop Ceguera, bajo el título “Transformando vidas a través de la salud visual”. En el salón de actos, el especialista compartirá su experiencia de primera mano en países en vías de desarrollo, donde colabora activamente en la recuperación de la visión de personas con problemas oculares.

Recogida de juguetes y visita del Cartero Real

La solidaridad también se dejará notar fuera del agua. El Santa Olaya mantendrá en marcha una recogida de juguetes a beneficio de la entidad Mar de Niebla, campaña que se prolongará hasta el 29 de diciembre. Y, como guinda final, el club recibirá la visita del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos el viernes 2 de enero, de 16.30 a 18.30 horas. Los niños y niñas podrán entregar sus cartas antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a Gijón, poniendo así el broche mágico a unas Navidades en las que el Santa Olaya se reivindica como hogar deportivo, familiar y solidario.