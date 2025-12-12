Arrancan las tareas para renovar la principal estación de El Musel

La inversión más cuantiosa que en los próximos años se va a acometer para mejorar la accesibilidad ferroviaria de El Musel, asociada a la renovación de la parrilla de vías de la estación sur, la principal del Puerto, está ya en marcha con los trabajos previos para la redacción del proyecto. El plazo de cinco meses que tiene la firma adjudicataria de contrato, Sener Mobility, arrancó ayer con la formalización del mismo.

La asistencia técnica para la redacción del proyecto se adjudicó en 198.940, 19 euros. En cuanto esté redactado, será el momento para licitar unas obras cuya inversión estimada es de 4,7 millones de euros y que se ejecutarán en 2026 y 2027. La actuación cuenta con financiación europea, a través de los fondos Feder.

Además de la renovación de la parrilla de vías de la estación sur de El Musel, las obras también incluirán el ramal de acceso desde las mismas hasta la red general de Adif, en el exterior del Puerto; el ramal de acceso a los muelles de La Osa, anterior a la intersección especial con el vial de acceso al Puerto, así como las vías central y exterior de la curva del Muselín.

Se trata, en total, de unos 4,67 kilómetros de vía en balastro sobre traviesa de madera, incluyendo 20 aparatos de vía. También se renovará el sistema de drenaje. El alcance final de la intervención se definirá en el proyecto que se está redactando, cuya fase inicial es analizar el estado actual de la infraestructura. En los últimos años ya hubo algunas actuaciones de mantenimiento en la estación sur, en concreto en la vía número 2 entre los años 2022 y 2023 y en la vía de acceso al espigón II desde la curva del Muselín, en los años 2020 y 2021.

Ancho ibérico para Ebhisa

Tras esta actuación en la estación sur, entre los años 2028 y 2029 está prevista la renovación del ramal ferroviario que da servicio al Muelle Marcelino León (el de Ehbisa), que actualmente es de ancho métrico y se va a reemplazar por vías de ancho ibérico. Se trata de una inversión de 4,5 millones de euros.

Estas actuaciones ferroviarias se suman al acceso ferroviario al Muelle Norte de la ampliación de El Musel, obra finalizada a principios de este año con una inversión de 4,8 millones euros, de los que 4,5 se financiaron con fondos europeos. Una mejora que se va a completar con las obras de control de mando y señalización (CMS) de ese nuevo ramal ferroviario, ya licitadas en 1,18 millones de euros iniciada a finales de septiembre por Electrosistemas Bach y que culminará en 2026. Cuenta con financiación europea, de fondos del plan de recuperación y resiliencia.