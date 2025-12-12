Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación Parkinson Jovellanos acoge la presentación de "El amor en tiempos del Parkinson"

Diana Bustos Ordoñez, con el micrófono, en la charla que impartió en la sede de la Asociación Parkinson Jovellanos.

Diana Bustos Ordoñez, con el micrófono, en la charla que impartió en la sede de la Asociación Parkinson Jovellanos.

La sede de la Asociación Parkinson Jovellanos, situada en Moreda, fue este viernes escenario de la presentación de la obra titulada "El amor en tiempos del Párkinson". Su autora, la psicóloga y escritoria Diana Bustos Ordoñez, fue diagnosticada con la enfermedad a los 29 años, contando actualmente con 42. En la imagen, la autora, durante un momento de la charla.

