El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos

A medida que los vehículos y los paseantes se aproximan a través de la avenida de Eduardo Castro a El Muselín, la iluminación navideña va ganando protagonismo a escasos metros de las instalaciones portuarias. Un año más, los vecinos del barrio han colaborado con la iniciativa de la asociación "Muselín Vivo" y han engalanado las fachadas de sus viviendas con múltiples motivos típicos de la Navidad. "Lo más importante es darle alegría a nuestras calles y ver el entusiasmo de los niños", coinciden los residentes en este barrio de la zona oeste, que el 20 de diciembre celebrarán la entrega de premios del concurso de decoración.

Por la izquierda, Francisco Labrador con su perra, «Suka», Nadia Rodríguez, Maricarmen López, María Teresa García y África Madrera, junto a su comunidad de vecinos. / Lucas Cid

Tras proclamarse campeonas en la pasada edición, Raquel Liñeiro y su familia se han volcado para volver a estar en lo más alto del podio. La zona de entrada a su casa, ubicada en el campo de la Campa, cuenta con un trineo de Papá Noel, un árbol, un reno, galletas de jengibre y paquetes de regalo. "Todo lo hemos hecho con cosas que teníamos, como espuma, tubos o las propias cajas en las que guardamos los adornos durante el año", explicaron José Cruz, Raquel Liñeiro y la pequeña Noa, de 10 años. "Nos gusta incluso más que lo que hicimos el año pasado. Hemos buscado que sea original y creativo", remarcó Liñeiro, antes de agregar que "presta llegar al barrio y ver que la gente se implica para que esté iluminado".

Sara Álvarez, Lucas González y Pascual Martínez, a las puertas de su vivienda. | LUCAS CID / .

También en el camino de la Campa, los vecinos de una comunidad con cuatro viviendas han puesto cada uno su granito de arena para llenar de colores su fachada. "Queríamos que se vieran bastante para que todo aquel que pase por El Muselín vea nuestra alegría", señaló Francisco Labrador.

El concurso del día 20, que se celebrará a partir de las 18.30 horas, genera entusiasmo en todos los residentes del barrio. "Hasta ahora nunca hemos conseguido premio y tenemos ganas de hacerlo", afirmaron Sara Álvarez y su hijo, Lucas, de 12 años, que han adornado su casa con numerosas luces y un árbol que han adquirido para esta Navidad. Tiki Cardo y Domingo Molina, por su parte, han continuado apostando por su tradicional belén y por las luces con las que iluminan sus plantas.