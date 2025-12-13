La piscifactoría de El Musel tramita su ampliación para producir 4 veces más

La segunda fase de la piscifactoría de lenguados de El Musel, que supondrá una inversión de 55 millones de euros para construir dos nuevos edificios para el engorde de lenguados y la transformación de otro ya existente en El Musel como criadero, avanza con la tramitación ambiental que desde ayer está en periodo de consultas previas. El grupo Sea Eight, propietario de Aquacría La Figal, que es la empresa de la piscifactoría de El Musel, espera poder iniciar las obras en 2027, tras obtener las licencias correspondientes una vez culminada la tramitación ambiental. La inversión que está tramitando permitirá cuadruplicar la capacidad de producción de lenguado en El Musel, pasando de las 430 toneladas anuales a 1.830, una vez que esté completada esta fase del proyecto.

Aquacría La Figal ya cuenta con dos edificios en El Musel, en la explanada de La Figar, uno para el engorde de lenguados y otro de oficinas, en los que invirtió 12,4 millones de euros. A esos se sumaran los 55 millones de esta segunda fase para la construcción de dos unidades industriales de crecimiento y engorde de lenguado con una capacidad conjunta de 1.400 toneladas al año y la transformación de la antigua cetárea de El Rinconín (ubicada junto a los antiguos Talleres Silva) en una unidad para la cría de 8 millones de alevines de lenguado al año. El proyecto también prevé instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta de esas tres edificaciones, para cubrir parte de sus necesidades energéticas. La empresa contempla a más largo plazo otra futura expansión, para edificar dos o tres edificios más grandes para engorde de lenguado, alcanzando entonces los 260 empleos desde los 30 con los que ha iniciado su actividad.

Con la segunda fase que ahora está tramitando la empresa, no sólo se multiplicará la capacidad de producción de lenguado en El Musel, sino que también se le dará valor añadido a parte de esa producción mediante su transformación y envasado. La empresa ha llegado a un acuerdo con Mercadona, al que ya venía entregando lenguados, para servirle producto envasado en bandeja, lo que "nos va a permitir duplicar o triplicar ventas y la ampliación en Gijón va destinada a cubrir parte de esa necesidad", explica el CEO de Sea Eight, Jaime León. Otra parte de la producción se destinará a otros países, ya que el grupo lleva tiempo abriendo nuevos mercados en el exterior. El consumo de lenguado de piscifactoría en Europa se estima que pase de unas 5.000 toneladas anuales previstas para 2026 a cerca de 25.000 en 2033. "Estamos preparados para invertir y con clientes esperando", señala Jaime León respecto a las previsiones para iniciar las obras de esta segunda fase de la inversión.

La actual nave de engorde que tiene la empresa en la explanada de La Figar cuenta con 96 tanques que suman 10.080 m2 de cultivo. Los dos futuros edificios de engorde contarán tendrán tanques de distinto tamaño, que aportarán otros 28.392 m2 de cultivo.

Además de estas dos naves de engorde y de la transformación en criadero de la cetárea de El Rinconín, también se contempla una edificación para instalaciones y servicios y un anexo a la nave principal de producción ya proyectada con objetivo de implementar una zona de embalaje y una zona para almacenar maquinaria. La existencia de un criadero propio representa una gran ventaja competitiva para la piscifactoría de El Musel –a donde los alevines llegan ahora desde otro criadero– al asegurar un suministro continuado de alevines, que representan alrededor de un tercio de los costes.

El estudio ambiental elaborado por Taxus concluye que procede una evaluación de impacto ambiental simplificada. El principal impacto es el relativo al efluente que se verterá al Musel, previo tratamiento y depuración, que tras la ampliación será de 700 m3 a la hora, dado que la piscifactoría gijonesa cuenta con una tecnología pionera de recirculación de agua que minimiza consumo. El estudio califica de moderado ese impacto y establece medidas para minimizarlo.