La ampliación de la piscifactoría de El Musel generará otros cien empleos

La ampliación de la piscifactoría de lenguados El Musel, de la que se está tramitando la autorización ambiental del proyecto tal como ayer avanzó LA NUEVA ESPAÑA, generará cien nuevos empleos que se sumarán a los 30 que tiene actualmente. El grupo que promueve el proyecto, Sea Eight, prevé iniciar las obras en 2027 y que todas las nuevas instalaciones ya estén operativas en 2030. Se trata de una inversión de 55 millones de euros, que se sumarán a los 12,4 millones que el grupo ya invirtió en las instalaciones que actualmente tiene en servicio, un edificio de oficinas y la primera nave de engorde de lenguado, que cuenta con 96 tanques de engorde de 42 por 2,5 metros cada uno con una superficie total de cultivo de 10.080 m2. En esa nave puede producir 430 toneladas anuales de lenguado.

La segunda fase del proyecto que ahora está tramitando permitirá cuadruplicar esa producción, sumando otras 1.400 toneladas anuales cuando las dos nuevas naves de engorde que proyecta construir también en la explanada de La Figar estén construidas. Una de ellas tendrá 192 tanques pequeños de 22,5 por 2,5 metros, que sumarán 10.792 m2 de cultivo. La otra, 176 tanques de 40 por 2,5 metros y una superficie de cultivo total de 17.600 m2.

El proyecto también contempla adecuar un edificio existente en otro espacio próximo de El Musel, el de la antigua cetárea El Rinconín, para transformarlo en una nave de cría para producir ocho millones de alevines al año. Se trata de una nave con una superficie construida de 4.971,60 m2.

La ampliación también incluye una edificación auxiliar para instalaciones y servicios y un anexo a la nave principal de producción ya proyectada, con objetivo de implementar una zona de embalaje y una zona para almacenar maquinaria. Además de la cría y engorde, en Gijón también se va a transformar el producto, envasándolo en bandejas para servir entre otros a Mercadona, con la que Sea Eight tiene un acuerdo de suministro de lenguado con esta presentación.

Una vez que esté ejecutada esta segunda fase del proyecto, la piscifactoría de El Musel tendrá un consumo eléctrico anual de 16,55 gigavatios hora, obteniendo parte de la electricidad necesaria de los paneles fotovoltaicos que se van a instalar en las cubiertas de las nuevas edificaciones. Los planes a largo plazo de la empresa Sea Eight incluyen una siguiente expansión con dos o tres naves más de engorde, contando con el espacio disponible que hay en la explanada de La Figar. El proyecto global, con estas siguientes expansiones, alcanzará los 260 empleos.