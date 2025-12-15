Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

Gijón estrenará en días su nuevo paseo en Naval Azul: tendrá dos itinerarios y luces de Navidad

El recinto recibirá en unas semanas más de un centenar de bancos de granito

Fotos naval GIJÓN

Fotos naval GIJÓN / Lucas Cid / LNE

Sandra F. Lombardía

Se espera que la previsión inicial pueda cumplirse y que Gijón estrene un nuevo paseo público antes de Navidad. Desde el Ayuntamiento comunican la intención de que el acondicionamiento provisional del entorno de Naval Azul pueda abrirse al público en cuestión de días, a lo largo de la semana que viene. El recinto se encuentra estos días inmerso en los remates de una obra exprés que deja por ahora pendientes, en esencia, la colocación del mobiliario público y el decorado navideño.

Los avances de estas últimas semanas han sido rápidos. La colocación del relleno de tierra de las zonas verdes permitió inicias la labores de revegetación y el asfaltado de los tramos que serán paseables ya permite desde hace días vislumbrar cómo va a quedar el entorno. Faltan por colocar los 120 bancos de granito, una compra ya anunciada y que se espera que llegue al recinto de Naval en cuestión de semanas, y los operarios trabajan en esta recta final de adecuación en la colocación de una valla garantice la seguridad del paseo respecto a la lámina de agua.

Noticias relacionadas y más

Señalan también desde el Ayuntamiento que, tal y como se había anunciado, habrá decoración navideña dentro del paseo. Y, por lo demás, la explanada abrirá con las características ya anunciadas: un sistema de doble acceso por Palafox y por Travesía del Mar y también un doble itinerario paseable, que se entrecruza en el centro, para permitir un paseo más próximo al mar y otro más cobijado hacia el interior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
  2. Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
  3. Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
  4. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  5. El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Absuelto un varón de abusar de su hija en Gijón porque la niña está 'instrumentalizada
  8. El buen tiempo y el ambiente navideño llenan Gijón en el puente: 'Nos encanta la ciudad; es un bombazo

Gijón estrenará en días su nuevo paseo en Naval Azul: tendrá dos itinerarios y luces de Navidad

Gijón estrenará en días su nuevo paseo en Naval Azul: tendrá dos itinerarios y luces de Navidad

La ruleta rusa de las agresiones en Sanidad

La ampliación de la piscifactoría de El Musel generará otros cien empleos

La ampliación de la piscifactoría de El Musel generará otros cien empleos

La piscifactoría de El Musel tramita su ampliación para producir 4 veces más

La Asociación Parkinson Jovellanos acoge la presentación de "El amor en tiempos del Parkinson"

La Asociación Parkinson Jovellanos acoge la presentación de "El amor en tiempos del Parkinson"

Arrancan las tareas para renovar la principal estación de El Musel

Visita del Cartero Real, un gran Árbol de Navidad y mucha actividad deportiva y solidaria: así vienen las fiestas en el Santa Olaya, en Gijón

Visita del Cartero Real, un gran Árbol de Navidad y mucha actividad deportiva y solidaria: así vienen las fiestas en el Santa Olaya, en Gijón

Por la salud, la seguridad y la dignidad

Tracking Pixel Contents