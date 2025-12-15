Gijón estrenará en días su nuevo paseo en Naval Azul: tendrá dos itinerarios y luces de Navidad

Se espera que la previsión inicial pueda cumplirse y que Gijón estrene un nuevo paseo público antes de Navidad. Desde el Ayuntamiento comunican la intención de que el acondicionamiento provisional del entorno de Naval Azul pueda abrirse al público en cuestión de días, a lo largo de la semana que viene. El recinto se encuentra estos días inmerso en los remates de una obra exprés que deja por ahora pendientes, en esencia, la colocación del mobiliario público y el decorado navideño.

Los avances de estas últimas semanas han sido rápidos. La colocación del relleno de tierra de las zonas verdes permitió inicias la labores de revegetación y el asfaltado de los tramos que serán paseables ya permite desde hace días vislumbrar cómo va a quedar el entorno. Faltan por colocar los 120 bancos de granito, una compra ya anunciada y que se espera que llegue al recinto de Naval en cuestión de semanas, y los operarios trabajan en esta recta final de adecuación en la colocación de una valla garantice la seguridad del paseo respecto a la lámina de agua.

Señalan también desde el Ayuntamiento que, tal y como se había anunciado, habrá decoración navideña dentro del paseo. Y, por lo demás, la explanada abrirá con las características ya anunciadas: un sistema de doble acceso por Palafox y por Travesía del Mar y también un doble itinerario paseable, que se entrecruza en el centro, para permitir un paseo más próximo al mar y otro más cobijado hacia el interior.