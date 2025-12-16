La fuerza en el "Oly" se gana con la edad, así es el plan deportivo para mayores en las instalaciones gijonesas

"He pasado de caer al suelo todos los meses a llevar un año sin accidentes". Esta confesión de Ángeles Merino no solo la representa a ella, sino también a casi un centenar de personas de avanzada edad que todas las semanas acuden al Santa Olaya para entrenar con Loli Cossío en la mejora su fuerza y equilibrio. "Llevamos trabajando en el agua desde hace muchos años, ganando elasticidad, flexibilidad y rango de movimiento, pero nos faltaba un plus de fuerza", explica Cossio, una de las responsables del área de salud del club y profesora de ejercicios para personas mayores, que decidió hace un par de años implementar el trabajo de gimnasio al trabajo acuático. Esta actividad ha ido ganando adeptos con los años y está abierta para todo el mundo, no solo los socios del club.

"Los resultados son maravillosos", apunta Cossío que comparte la opinión de sus alumnos de que han experimentado grades mejoras desde que comenzaron con las clases. "Me habían operado de la rodilla y no me atrevía a hacer muchos ejercicios, además tuve un tumor cerebral y no tenía equilibrio alguno, me caía de continuo todos los meses", narra Merino, una de las asistentes del grupo más avanzado que asegura que "antes estaba todo el día rebozada por el suelo y ahora llevo un año que no me caigo", reconoce.

No es la única, Angelines Balbín es de las últimas en unirse a este plan de movilidad para personas mayores y su satisfacción es máxima. "Entre la directiva y mis hijos me empujaron a probar estas clases porque no podía quedar en casa sin hacer nada", afirma sobre cómo conoció el programa. Al igual que su compañera, su problema eran las caídas. "Caía mucho y llevo poco tiempo entrenando, pero me veo mucho mejor", menciona Balbín, especificando que los cambios los ha notado en menos de un año. "No me costó nada habituarme, soy de madrugar y venir aquí es un alivio. La cosa es hacer movimientos y entrenar por la mañana", afirma la socia del Santa Olaya. "A Loli le gusta vernos sufrir y cansar, llego a casa reventada, pero merece la pena", añade Merino.

Como ellas dos, Manuel Arias tampoco había sido un habitual del deporte. Sí que hacía uso de las piscinas y se daba sus paseos diarios, pero nada relacionado con el gimnasio. "En casa me planteé que tenía que salir. Conocía el programa y me convenció", declara Arias, manteniendo que estas actividades se han convertido en algo imprescindible en su vida. "A pesar de tener más años que cuando salía solo a caminar, me encuentro mucho mejor", sostiene.

Los beneficios del deporte a edades avanzadas son el principal motivo por el que muchos se atreven a probar este programa. Los que se quedan, lo hacen no solo por el ejercicio, también por el gran ambiente que se respira en los grupos. "Es como si fuéramos todos amigos de siempre, nos reunimos, quedamos a comer... esa camadería y estar juntos te hace socializar", razona Arias.

Los diferentes grupos no solo son para los días de clases, también han empezado a realizar algunas quedadas. "Una vez al mes intentan quedar para comer y todas las semanas se juntan a tomar un café", afirma Loli Cossío, resumiendo que "hacen mucha piña y se ayudan". "Se estimulan mucho entre ellos. Cuando ven que alguien no está pasando por su mejor momento, en seguida van a arroparle", asegura la profesora.

"No podía quedarme en casa y hacer esto ayuda a socializar", remarca Balbín, a lo que Merino menciona que "estar sola haciendo los ejercicios es muy aburrido". No solo el buen ambiente es mérito de los grupos, para Arias, el club también tiene gran parte del mérito. "Gente como Loli se acuerda mucho de las personas mayores para que nos encontremos bien", alaba Arias, que deja una última reflexión. "Seguiré hasta que pueda", sentencia.