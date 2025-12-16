El paseo de Naval Azul de Gijón abrirá en días tras un refuerzo exprés en la calle Palafox

Si todo va bien, la previsión inicial podrá cumplirse y Gijón estrenará un nuevo paseo público antes de Navidad. Desde el Ayuntamiento comunican la intención de que el acondicionamiento provisional del entorno de Naval Azul pueda abrirse al público en cuestión de días, si bien habrá que realizar de urgencia unos refuerzos no previstos en el entorno de la calle Palafox. Se espera que mañana los técnicos puedan precisar si esta nueva mejora permite habilitar el paseo ya este mismo viernes o demorarlo hasta el lunes. El recinto del paseo, en cualquier caso, se encuentra estos días inmerso en los remates de un acondicionamiento provisional que deja pendiente, sobre todo, la colocación de parte del mobiliario público, los anunciados bancos de granito, y cuya llegada puede que se demore aún unas semanas, si bien su ausencia no impide habilitar el paseo como tal.

Aspecto actual de la calle Palafox. | LUCAS CID

Operarios de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) apreciaron ayer la necesidad de realizar unas actuaciones no previstas de apuntalamiento en la calle Palafox para "mantener las condiciones de seguridad del terreno" y será esta mejora la que dictamine el día oficial de apertura del paseo. Señalan desde el Ayuntamiento que el espacio como tal de Naval podría estar operativo ya este viernes, pero prefieren garantizar que los dos accesos del terreno –Palafox y Travesía del Mar– estén también listos para su uso, más aún cuando la actuación de apuntalamiento no se espera que se demore más allá de unos días. Ayer Palafox lucía por ahora aún sin acera, pero sí despejada y con las marcas de su urbanización pintadas sobre el firme. En Travesía del Mar el murete que separaba esta calle del paseo se derribó hace ya semanas.

Dentro del entorno de Naval, mientras, los trabajos siguen avanzando a buen ritmo. La colocación del relleno de tierra de las zonas verdes permitió iniciar las labores de revegetación y el asfaltado de los tramos que serán paseables ya permite desde hace días vislumbrar cómo va a quedar el entorno. Faltan por colocar los 120 bancos de granito, una compra ya anunciada y que se espera que llegue al recinto de Naval en cuestión de semanas, y los operarios trabajan en esta recta final de adecuación en la colocación de una valla garantice la seguridad del paseo respecto a la lámina de agua. Esta tarea parecía ser una de las prioridades de los operarios durante la jornada de ayer, junto al remate de la urbanización del propio paseo en el margen más próximo a Travesía del Mar, donde se está salvando la pequeña pendiente entre la calle y el paseo con un acceso en rampa, inclinado. Se está encargando de la tarea Alvargonzález, que es la empresa que tiene adjudicado el contrato municipal de conservación viaria.

Señalan también desde el Ayuntamiento que, tal y como se había anunciado, habrá decoración navideña dentro del paseo, que es otra de las tareas pendientes para estos próximos días. Y, por lo demás, la explanada abrirá con las características ya anunciadas: un sistema de doble acceso por Palafox y por Travesía del Mar y también un doble itinerario paseable, que se entrecruza en el centro, para permitir un paseo más próximo al mar y otro más cobijado hacia el interior.