La apertura del paseo de Naval Gijón a la ciudadanía ya tiene fecha (y llegará cargado de adornos de Navidad)

Aunque si los últimos cálculos municipales no fallan por los caminos del nuevo paseo de Naval Azul se podrá caminar desde el lunes por la mañana será al oscurecer cuando ese nuevo trozo de Gijón en la costa de El Natahoyo luzca en su esplendor. Y es que Naval Azul tira de la Navidad hacia el oeste. Los curiosos que no han faltado estos días siguiendo las obras ya podían ver ayer perfectamente identificables las dos piezas centrales de la decoración navideña de la zona: el gran cono que ejercerá de árbol de Navidad y la estrella que le acompaña.

El primero ubicado en el espacio más central del cruce de caminos y zonas verdes en que se ha convertido esa parte del suelo que ocupara el astillero de Naval Gijón y perfectamente visible desde la entrada por Travesía del Mar. Y la segunda instalada más cerca del acceso que el paseo tendrá por la calle Palafox. Justo donde luce rehabilitada desde hace unas semanas la capilla de San Esteban del Mar.

El avance de los trabajos para recuperar Naval Gijón, en imágenes / Marcos León

Ha sido entre las paredes de esta edificación recuperada para El Natahoyo por el Club Rotario de Gijón, y con un exterior acondicionado por el Ayuntamiento, donde se estrenó este nuevo centro neurálgico de la Navidad en Gijón con la instalación del "El pesebre de los mares", el nacimiento con el que la Asociación Belenista de Gijón inauguró el programa de actividades de la rehabilitada capilla y desde el que se hace un guiño al pasado del barrio como ámbito dedicado a la construcción de barcos.

El nacimiento cuenta con 15 figuras del artista madrileño José Luis Mayo Lebrija. El belén recrea el nacimiento de Jesús en el interior de un barco de más de dos metros de largo que terminó varado cuando se aproximaba a la costa gijonesa. La embarcación, partida a la mitad, emerge sobre una base de arena y una tela de color azul.

Casi como un regalo de Navidad se presenta esta adecuación provisional de la parte de Naval Gijón que ya es propiedad del Ayuntamiento tras su adquisición, no exenta de polémica, a la Autoridad Portuaria. Provisional en cuenta el objetivo fijado en el Plan General de Ordenación (PGO) es generar en la zona un parque empresarial centrado en la economía azul, pero compartiendo esos usos productivos con otros hosteleros, hoteleros o de ocio y desde un espacio abierto a la ciudad, lo que permitirá recuperar esa franja costera.

A la espera de Pymar

Hasta llegar a ese punto queda mucho camino por recorrer. El Ayuntamiento mantiene contactos con Pymar de cara a comprar su parte del suelo; al tiempo que tiene en fase de redacción el plan especial que determinará las pautas urbanísticas de la zona. Luego tocará que las empresas quieran instalarse allí y ver cómo se construyen edificios.

Mientras todo eso llega, la intención del gobierno que lidera Carmen Moriyón era que el espacio ya de propiedad municipal pudiera ser disfrutado por todos. La operación de adecuación ha tenido un coste de unos 800.000 euros para el acondicionamiento de cerca de 30.000 metros cuadrados, generando más de 20.000 de zonas verdes y 7.500 de caminos de hormigón.