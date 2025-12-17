Mar de Niebla recibe el premio "Atalía" por su labor social con la juventud en la zona Oeste de Gijón: "Las verdaderas protagonistas son las chicas y los chicos"

Por "todo lo que está haciendo por la zona oeste, con la juventud, con la gente que menos puede". Estos son los argumentos, verbalizadoseste miérc por el líder vecinal de El Natahoyo, Álvaro Tuero, para reconocer la trayectoria de la Fundación Mar de Niebla que les ha servido para ser merecedores del premio "Atalía", un galardón que otorga desde hace más de dos décadas el colectivo vecinal para reconocer a personas y entidades que destacan por su compromiso con el barrio y la zona Oeste de Gijón. Tuero, en concreto, destacó la labor continuada que ha convertido a la entidad en un referente social en el entorno del Natahoyo y La Calzada.

El premio "Atalía" se concede desde hace 22 ediciones y nació con la idea de distinguir a personas o colectivos que hayan contribuido de forma significativa a mejorar la vida del barrio. "Normalmente un año se entrega a una persona y al siguiente a una institución", detalló Tuero, recordando entre los galardonados de ediciones anteriores al Hospital de Jove, la Fundación Revillagigedo, la Fundación Hogar de San José, los Niños del Silencio o distintas personas vinculadas al ámbito social y sanitario. La entrega se ha consolidado como una cita anual de reconocimiento ciudadano, a la que acuden representantes institucionales, socios de la asociación y vecinos del barrio hasta completar el aforo.

Por parte de Mar de Niebla, su codirectora Rocío Álvarez subrayó que la fundación lleva 21 años desarrollando un proyecto comunitario de transformación social en la zona oeste de Gijón, con especial atención a la juventud. Uno de los ejes clave por los que se ha concedido el premio es la dinamización del Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada, un recurso público municipal que Mar de Niebla gestiona desde hace 20 años en el marco del proyecto Oeste Joven, dirigido a jóvenes de entre 15 y 30 años.

Álvarez destacó como uno de los principales hitos de la fundación la recuperación de un espacio histórico del barrio, un antiguo economato de Ensidesa que permaneció cerrado durante casi tres décadas y que hoy funciona como centro comunitario abierto a toda la ciudadanía. La rehabilitación se desarrolló en varias fases entre 2013 y 2018 y permitió dotar al barrio de un lugar para la participación social y el desarrollo de proyectos.

En el ámbito juvenil, explicó, el trabajo se basa en fomentar el derecho a la participación, con talleres trimestrales que nacen de las propias inquietudes de los jóvenes, recogidas a través de asambleas abiertas. "Las verdaderas protagonistas son las chicas y los chicos", señaló, destacando que el objetivo es que los grupos continúen después impulsando iniciativas propias.

Para Mar de Niebla, el galardón de la asociación "Atalía" de El Natahoyo supone "un reconocimiento a toda la trayectoria en la zona Oeste" y, sobre todo, un premio colectivo. "Es un reconocimiento compartido por las personas participantes, voluntarias, en prácticas y trabajadoras que han pasado por la fundación a lo largo de estos 21 años", afirmó Álvarez antes de recoger una distinción por el trabajo colectivo.