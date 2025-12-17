El Natahoyo quiere pasear por Naval: "Por fin esta zona tendrá actividad; ya era hora"

Dimas del Mazo acumula más de quince años viviendo en la calle Zumalacárregui, en el barrio de El Natahoyo, al que se mudó después de conocer "las promesas políticas" que, de aquella, aseguraban que los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón no iban a quedar "abandonados". Ahora, finalmente, tanto este vecino como el resto de los residentes del barrio están a pocas jornadas de poder darle un uso a ese espacio, en el que estará el paseo público de Naval Azul. "Por fin se hace realidad. Ya era hora", comentó ayer Del Mazo, quien espera que la compra del resto del suelo de Naval no se dilate en exceso. "Tener instalaciones paradas no benefician en nada a una zona que ha estado bastante desaprovechada y que puede ser preciosa", aseveró.

Tal y como confirmó el Ayuntamiento este lunes, la previsión del gobierno local es que el paseo pueda estrenarse este mismo viernes o el próximo lunes, en función de unos refuerzos que se tienen que llevar a cabo en el entorno de la calle Palafox. A lo largo de la jornada de ayer, los trabajos continuaron realizándose en el recinto del paseo, que se abrirá, aunque queden pendientes la colocación de parte del mobiliario público, los anunciados 120 bancos de granito.

Al poder cumplirse la idea inicial de que el paseo se habilitara antes de Navidad, el Ayuntamiento confirmó que en la zona habrá decoración navideña. Precisamente, una parte de las labores de ayer se centró en el comienzo de la instalación de un árbol de Navidad de grandes dimensiones, que irá situado en la parte central del paseo.

Esas tareas no pasaron desapercibidas para vecinos del barrio como María Poza, una residente de la calle Travesía del Mar desde hace 35 años. "Había muchas ganas de empezar a ver algo de actividad en esta zona de la ciudad", expresó Poza, quien aplaudió el montaje del árbol. "Ojalá la iluminación quede bonita para que podamos inaugurar el paseo a lo grande", remarcó esta vecina, antes de poner el foco en la posibilidad de que en los próximos años se aproveche el paseo de Naval Azul para colocar otros atractivos navideños. "Sería genial que aquí instalaran un mercadillo, por ejemplo, aprovechando que hay un espacio tan amplio", argumentó.

En términos generales, Poza se mostró satisfecha con la inminente apertura de este nuevo paseo al que tendrá acceso desde su propia calle. "Está quedando bien y me gusta que dé sensación de limpieza, ya que aquí sufrimos mucho con la suciedad y hasta con problemas de que aparezcan ratas", manifestó.

No obstante, hizo hincapié en que le genera preocupación que los problemas para aparcar en la zona se vean agravados por la llegada de vecinos de otras zonas de la ciudad e incluso de visitantes. "Lo ideal sería que vinieran hasta aquí en transporte público, pero eso no siempre sucede. Por lo tanto, de alguna manera, tienen que conseguir que se habiliten una serie de aparcamientos para los residentes de la zona", zanjó María Poza.

Dimas del Mazo también ha seguido el proceso de los trabajos que se están desarrollando en los terrenos del antiguo astillero. Este vecino espera que los avances no se vean frenados una vez que quede abierto el paseo. "Espero que se derrumben las partes que actualmente no aportan nada y que dan una mala imagen. Si esto se quedara así, el contraste del paseo con los alrededores sería enorme", reivindicó Del Mazo, quien entiende que "El Natahoyo es un barrio ideal para que se pongan en marcha proyectos e instalaciones vinculadas con actividades marítimas". En cuanto a la iluminación navideña, este residente defendió que "cualquier detalle será positivo, sobre todo para que lo disfruten los niños y sus familias".

En esa misma línea se pronunció Luciano Fernández, vecino de la calle Mariano Pola, en Poniente. "No era normal tener todo esto parado en un espacio tan céntrico de la ciudad. Han sido demasiados años en los que se ha desaprovechado y, por suerte, ahora empieza a moverse", resaltó Fernández, que añadió que "esta puede ser una buena forma de que El Natahoyo salga adelante". "Es un barrio al que se le puede sacar mucho provecho", culminó este gijonés, con ganas de empezar a disfrutar del nuevo paseo de la ciudad en los próximos días.