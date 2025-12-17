La zona oeste de Gijón vuelve a manifestarse contra el tráfico pesado y promete "seguir peleando" en 2026: "Basta ya de engaños"

El ruido de los camiones y el resto de los vehículos que circulan por Príncipe de Asturias volvió a ser reemplazado en la tarde de este miércoles, durante alrededor de una hora, por una nueva movilización de los vecinos de la zona oeste contra el tráfico pesado que soporta esta avenida. La protesta, a la que asistieron unas 200 personas, fue la última de este 2025 y sirvió para adelantar que las manifestaciones semanales volverán a comienzos de 2026 y que en una de esas marchas se llegará hasta la plaza Mayor. "Por ahora, nadie nos ha dado ninguna solución, así que seguiremos peleando", subrayó Carlos Arias, el presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín", la entidad que impulsa estas concentraciones.

La protesta de este miércoles volvió a alcanzar la rotonda del Arbeyal, donde los asistentes cortaron el acceso a El Musel. La salida había tenido lugar desde el letrero en el que se puede leer "Navidad en La Calzada", ubicado en el inicio de la avenida de la Argentina. Aprovechando las fechas que corren, los vecinos reprodujeron en un altavoz un villancico reivindicativo cuya letra empieza con estas frases: "Son treinta años / basta ya de engaños / no queremos camiones / queremos soluciones".

La última manifestación del 2025 contra el tráfico pesado por Príncipe de Asturias, en imágenes / Luisma Murias

Esa canción navideña protagonizó gran parte de un recorrido en el que también pusieron a modo de homenaje el tema "Tiempos nuevos, tiempos salvajes" a Jorge Martínez, líder de "Ilegales". Además, el color naranja volvió a estar presente tanto en las camisetas de los manifestantes como en los trapos y las múltiples cartulinas que portaron, dejando claro que "No queremos más camiones".

Arias agradeció la respuesta de los vecinos de la zona oeste y de otras partes de Gijón que han participado en las manifestaciones que han tenido lugar a lo largo del año que ahora afronta su recta final. "Queríamos despedirlo bien. Sabemos que es una fecha difícil porque hay muchos compromisos familiares y mucha gripe", señaló el presidente de la asociación "Alfonso Camín".

Respecto al balance del 2025, Arias indicó que "fue un año de mucha desilusión porque hemos visto que no hay ningún proyecto y nos hemos quedado con la esperanza de que dejen de pasar camiones por aquí". En cambio, apuntó que también ha sido un año "para estar contentos porque se ha demostrado que la historia reivindicativa de La Calzada está ahí y la gente continúa acompañándonos, que es algo muy importante".

Una asamblea para dar a conocer los planes

Tras este sexto encuentro prácticamente consecutivo, los vecinos de La Calzada ya están preparando las acciones que pondrán en marcha cuando arranque el 2026. A principios de enero está previsto que se realice una asamblea para dar a conocer la situación actual de la problemática y las movilizaciones que se desarrollarán. "Vamos a intentar hacer distintas actividades para que esto no decaiga. Una de las cosas que haremos será bajar hasta el centro con una manifestación", avanzó Arias, antes de agregar que también acudirán a un pleno municipal para "explicar lo que sufrimos a nuestros representantes".

Antes de que la protesta llegara a su fin, la vecina Carmen Castillo leyó un manifiesto en el que animó a los gijoneses a seguir "luchando en contra de estas tempestades". Durante su discurso, Castillo subrayó que "siento miedo al ver pasar un camión con mercancía peligrosa por Cuatro Caminos". "Esto deben solucionarlo los que están sentados en sus butacas de diputados o de altos cargos viendo pasar cientos y cientos de camiones y sin preocuparse de los niños que pasan diariamente por esta carretera", desarolló esta residente de La Calzada, que hizo hincapié en que "además, las personas mayores estamos respirando el humo que sueltan al pasar". "Esta es una lucha de todos. No podemos cruzarnos de brazos y esperar que algo terrible pueda pasar", reivindicó la encargada de leer el manifiesto en esta ocasión.

Entre los presentes en la manifestación estuvieron los concejales foristas Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, y los ediles socialistas José Ramón Tuero, Jacobo López y Tino Vaquero.