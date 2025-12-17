La zona Oeste organiza la fiesta más reactiva: ¿Te apuntas?
Entidades sociales, vecinales y deportivas se unen en un maratón de actividades a lo largo de nueve horas y en media docena de localizaciones
¿No tienes planes para este viernes? No pasa nada: las asociaciones de la zona Oeste los organizan por ti. La Fundación Mar de Niebla, la asociación vecinal "Alfonso Camín", el club Voleibol La Calzada y la asociación de clubes deportivos "Oeste en Juego" han unido fuerzas para montar la fiesta comunitaria "Reactiva", que se desarrollará en varias ubicaciones de la zona entre las diez de la mañana y las siete de la tarde de este 18 de diciembre.
Todo dentro del proyecto Reactiva que busca recuperar los espacios de relación y dar vida a los espacios en desuso "creando oportunidades para encontrarnos, compartir y fortalecer la comunidad", explican los organizadores. Otro de los objetivos del encuentras es dar a conocer las actividades que se desarrollan en la zona oeste "mostrando todo lo que juntos estamos construyendo".
La fiesta arranca con una bienvenida a las 10 en el local de la juguetería solidaria que Mar de Niebla tiene en le 41 de la calle Magallanes. Allí tendrá lugar también la charla “Jugar para Cuidar: sostenibilidad y acción Comunitaria” a las 10.30 y una comida comunitaria a partir de la una y media.
De 10. 30 a 12 horas habrá juegos tradicionales y talleres creativos en el parque Fernando VI. Actividad y ubicación que se repetirán por la tarde, de 15.30 17.30 horas. El parque bullirá de actividad a mediodía con acciones tan singulares como un "medidor de tensión comunitaria" o una campaña de recogida de deseos.
El local del Club Voleibal La Calzada, en la calle Gran Capitán, será punto de cita para “Oeste en Juego” a partir de las doce de la mañana.
Integrantes del Club Social, Grupo Adolescencia MDN, el Coro Mar de Voces y Coro Olga Arana –Luis Quirós realizarán por la tarde diversas actuaciones entre el número 43 de la calle Magallanes y la sede de la calle Carlos V de la asociación vecinal "Alfonso Camín".
Vuelta al parque a las seis de la tarde para rematar con una chocolatada. No pasa nada si llueve: el chocolate y los comensales se pasan a uno de los locales de Mar de Niebla.
