Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
Gratuidad para viajar en Emtusa y prohibición de paso de camiones por Príncipe de Asturias, entre las actuaciones que contempla el protocolo del Ayuntamiento
Disparadas las partículas PM10 en El Lauredal
El Ayuntamiento acaba de activar, por primera vez desde su puesta en marcha, el protocolo anticontaminación de la zona Oeste en su nivel 2, el nivel de alarma. Es el máximo de los que se fijan en el documento, que entró en vigor a finales de 2021. La activación es efectiva desde las doce de la mañana.
La medida se ha adoptado tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que desde el pasado 13 de diciembre se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante al menos tres días durante un periodo de cinco días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 2.
Entre las medidas que impone el nivel de alerta está la prohibición de circulación de vehículos pesados por la avenida Príncipe de Asturias y la gratuidad del billete de autobús de Emtusa en zona urbana. El personal de Emulsa ha ampliado sus planes de limpieza en la zona.
Ahora mismo hay equipos de limpieza con mangueras y cubas en Cortes de Cádiz, Lauredal, Camino de Rubín, avenida de Galicia, Príncipe de Asturias, Eduardo Castro hasta Portuarios, avenida de Argentina, Brasil, Gran Capitan, Martin, avenida de José Manuel Palacio, Simón Bolívar, Avilés, Lauredal y la zona de Lloreda-Campones.
Amplio despliegue policial y de efectivos de Emulsa
Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del protocolo. En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste.
A través de la app del Ayuntamiento hay un sistema de avisos a la ciudadanía para informar de la activación del protocolo. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire
Precisamente ayer se informaba al Consejo sectorial de Medio Ambiente de los episodios de contaminación que han activado el protocolo en lo que va de año: eran 6 episodios de activación que sumaron 16 dias: 12 en nivel 0 (preventivo) y 4 en nivel 1 (aviso). Nunca en el nivel 2.
"Lamentamos que el Ayuntamiento haya tardado tanto en activar el protocolo de contaminación en el nivel de alarma tras nuestras denuncias durante toda la semana", se criticó desde la Coordinadora Ecoloxista de Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Gijón estrena un nuevo festival de música para el próximo verano: se llama WAY! y ya tiene a sus primeros artistas confirmados