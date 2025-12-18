Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya

El Ayuntamiento acaba de activar, por primera vez desde su puesta en marcha, el protocolo anticontaminación de la zona Oeste en su nivel 2, el nivel de alarma. Es el máximo de los que se fijan en el documento, que entró en vigor a finales de 2021. La activación es efectiva desde las doce de la mañana.

La medida se ha adoptado tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que desde el pasado 13 de diciembre se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante al menos tres días durante un periodo de cinco días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 2.

Entre las medidas que impone el nivel de alerta está la prohibición de circulación de vehículos pesados por la avenida Príncipe de Asturias y la gratuidad del billete de autobús de Emtusa en zona urbana. El personal de Emulsa ha ampliado sus planes de limpieza en la zona.

Coches en el entorno del Lauredal. / Juan Plaza

Ahora mismo hay equipos de limpieza con mangueras y cubas en Cortes de Cádiz, Lauredal, Camino de Rubín, avenida de Galicia, Príncipe de Asturias, Eduardo Castro hasta Portuarios, avenida de Argentina, Brasil, Gran Capitan, Martin, avenida de José Manuel Palacio, Simón Bolívar, Avilés, Lauredal y la zona de Lloreda-Campones.

Amplio despliegue policial y de efectivos de Emulsa

Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del protocolo. En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste.

A través de la app del Ayuntamiento hay un sistema de avisos a la ciudadanía para informar de la activación del protocolo. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire

Estación de control de la calidad del aire en el Lauredal. / Juan Plaza

Precisamente ayer se informaba al Consejo sectorial de Medio Ambiente de los episodios de contaminación que han activado el protocolo en lo que va de año: eran 6 episodios de activación que sumaron 16 dias: 12 en nivel 0 (preventivo) y 4 en nivel 1 (aviso). Nunca en el nivel 2.

Aviso de Emtusa sobre la gratuidad de los viajes en toda la ciudad. / Lne

"Lamentamos que el Ayuntamiento haya tardado tanto en activar el protocolo de contaminación en el nivel de alarma tras nuestras denuncias durante toda la semana", se criticó desde la Coordinadora Ecoloxista de Asturias.